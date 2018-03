La conocida escritora y periodista catalana Pilar Rahola acaba de publicar el libro 'S.O.S. cristianos', en el que relata la persecución de miles de cristianos en todo el mundo y denuncia el silencio informativo en torno a estos hechos, desconocidos en parte para la opinión pública. “Hacía siglos que el cristianismo no estaba tan perseguido ­como hoy. Desde la época de las catacumbas que no había un intento masivo, organizado e impune de acabar con comuni­dades cristianas enteras”, asegura la escritora, que se define no creyente. Guinda a Pilar Rahola, por su valiente y clara defensa de los cristianos perseguidos en todo el mundo.