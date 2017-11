A Toni Nadal, que deja de entrenar a Rafa Nadal después de 27 años y tras ganar 75 títulos

Es el entrenador de tenis más laureado de la historia. Tiene en su haber 75 títulos, conseguidos por su archiconocido sobrino, Rafa Nadal, durante los 27 años de su carrera como deportista. Toni Nadal se ha despedido definitivamente de las pistas y de las raquetas tras tutelar el ascenso del de Manacor a lo más alto del tenis. También por haber desarrollado en Rafa "un carácter fuerte y resolutivo para hacer frente a las dificultades del tenis en particular y de la vida en general, con la que siempre he considerado que hay un denominador común"; así reza la carta de despedida que ha pubicado en el diario El País. Toni Nadal también ha mostrado su agradecimiento a "muchas personas más o menos anónimas que a lo largo de muchos años me han acompañado en este viaje". Guinda a Toni Nadal, el entrandor de tenis más laureado de la historia y que se retira con humildad, agradecimiento y una lección de profesionalidad.