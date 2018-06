Al escritor Itxu Díaz, que presenta hoy su último libro, ‘El siglo no ha empezado aún’

El periodista y escritor coruñés Itxu Díaz (1981), colaborador de diversos medios de comunicación españoles, estadounidenses e hispanoamericanos y asesor del ex ministro Íñigo Méndez de Vigo, ha publicado un nuevo título, 'El siglo no ha empezado aún. Crónicas de un periodista en búsqueda activa de descanso', en el que el autor recoge 15 años de colaboraciones y artículos en periódicos y revistas. Díaz repasa en esta obra los diferentes ámbitos de observación del columnista, desde el día a día más rutinario hasta los perfiles de los personajes que ha tratado, siempre con grandes dosis de humor. La presentación tendrá lugar esta tarde en la Sala Almonte (Juan Bravo, 23) a las 20.30h. El autor estará acompañado del humorista Javier Quero y por el directo acústico de Santi Santos. Guinda al periodista y escritor Itxu Díaz, que presenta su último libro, 'El siglo no ha empezado aún'.