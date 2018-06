Al joven madrileño que salvó la vida de un conductor que había sufrido una parada cardiaca

El lunes, Manu, un joven de 19 años del distrito madrileño de Arganzuela, vio cómo un vehículo se estrellaba contra una valla del paseo de Santa María de la Cabeza, a la altura de la calle Aguilón. El conductor, de 47 años de edad, había sufrido una parada cardiaca, desvaneciéndose y perdiendo el control del coche. Manu, junto con otras dos personas que esperaban en la parada del autobús, acudió a socorrer a la víctima. Lo cierto es que Manu fue quien realmente pudo auxiliar, gracias a los conocimientos que había adquirido en su formación como socorrista. "Al llegar, he visto que estaba respirando muy fuerte y pensé que le había dado un ataque de ansiedad; pero luego ha empezado a cerrar los puños y me he dado de cuenta que estaba en shock e iba a dejar de respirar". El joven comenzó las maniobras de reanimación cardio pulmonar hasta que llegaron los facultativos del Samur, algo que resultó decisivo para la supervivencia del afectado. A día de hoy, se encuentra ingresado en el Hospital Doce de Octubre en estado gave. Guinda a Manu, el joven de 19 años que salvó la vida a un hombre que había sufrido una parada cardiaca.