A la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por ignorar la separación de poderes y pedir a Sánchez que traslade a los ex consellers presos a Cataluña

Pocas horas después del triunfo de la moción de censura del PSOE y de que Pedro Sánchez se convirtiera en presidente del Gobierno, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, lanzó un mensaje de "reconciliación" al nuevo líder del Ejecutivo y le pidió "acercar" a los ex conselllers presos y los trasladara a cárceles de Cataluña. Lo cual implica o ignorancia o indiferencia hacia la separación de poderes, principio básico para el funcionamiento de cualquier democracia que se precie y quiera conservar ese nombre. En todo caso, serán los jueces quienes decidan en qué centro penitenciario deben estar los ex consellers, como lo harían con cualquier otro preso. Facultad que en ningún caso es competencia de un presidente del Gobierno, porque de darse esta circunstancia, supondría una injerencia gravísima en el poder judicial, que si se caracteriza por algo, es por su vocación de absoluta independencia. Guindilla a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por pedir al presidente del Gobierno que viole la separación de poderes y ordene llevar a los ex consellers presos a Cataluña.