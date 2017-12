A Carles Puigdemont, por ofrecer declaraciones sólo a medios de comunicación afines al independentismo

El cabeza de lista de la coalición Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha sido el gran vencedor de las elecciones autonómicas del jueves, ya que ha obtenido 34 escaños, que junto con los de ERC (32) y los de la CUP (4) suman mayoría absoluta. Como el ex president continúa en Bruselas para evitar su detención por convocar el 1-O, ofreció declaraciones a los medios tras conocerse los resultados en el centro de prensa de la capital belga. Sin embargo, no todos los periodistas pudieron asistir. A la entrada del local había unas listas en las que constaba el nombre de los profesionales que tenían permiso para cubrir la rueda de prensa de Puigdemont. Los que no figuraban en la misma se quedaron sin las declaraciones del candidato. Curiosamente, los medios que pudieron acceder fueron los afines a la causa independentista que ha abanderado Puigdemont desde 2015. Guindilla a Carles Puigdemont, por impedir la entrada en la rueda de prensa a periodistas de ideología distinta a la suya, impidiendo la libertad de expresión.