El lunes, el parlamento vasco, a petición de EH Bildu, invitó al ex secretario de igualdad, Inimigración y Ciudadanía de ERC en la Generalitat, Oriol Amorós, ha participar en la comisión de Educación. Durante su intervención, Amorós, que aún se sigue presentando como alto cargo de la Generalitat de Cataluña, recomendó a los diputados vascos que aprueben una medida por la que los niños inimigrantes sean escolarizados sólo en euskera. El objetivo sería lograr la inmersión lingüística total en la lengua autonómica, ya sea la vasca, ya sea la catalana, porque el aprendizaje del castellano se adquiere naturalmente, pero no las otras lenguas. Guindilla al ex alto cargo catalán Oriol Amorós (ERC), por inocular en los diputados vascos el veneno de la inmersión lingüística al modo catalán, desobedeciendo las sentencias del Tribunal Constitucional.