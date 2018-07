Al sociólogo José Félix Tezanos, por aceptar el cargo de director del CIS sin dimitir de la Ejecutiva del PSOE

Esta semana, el Gobierno socialista ha nombrado a varios miembros del partido en altos cargos institucionales: Juan Manuel Serrano será jefe de Correos; la ex alcaldesa de Palma, Aina Calvo, presidenta de AECID; Manuel Escudero, embajador de España ante la OCDE; Isaías Taboas, director de Renfe y José Félix Tezanos, director del CIS. Éste último ha sido el sociólogo de cabecera del PSOE y de Pedro Sánchez durante años y a día de hoy sigue formando parte de la Ejecutiva federal del partido. Algo que no es incompatible con el cargo público que acaba de aceptar hasta al menos el final de la legislatura, pero sí, cuanto menos, inconveniente e incluso inmoral, ya que el CIS se encarga, entre otras tareas, de elaborar encuestas sobre la opinión de los ciudadanos respecto de los partidos; también del PSOE, que dirige precisamente Tezanos. Guindilla al sociólogo José Félix Tezanos, por combinar la demoscopia con la lealtad al partido al acumular estos dos cargos. Algo que puede ser compatible, pero no aconsejable.