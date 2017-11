Al ex diputado del PSC Germà Bel, por llamar a los independentistas “al uso de la fuerza” para controlar Cataluña

El ex diputado del PSC Germà Bel ha llamado a los independentistas, en un artículo publicado en el digital Vilaweb, a aplicar la ley de transitoriedad jurñidica y fundacional de la república catalana, que según él. entró en vigor el 1-O, tras la victoria del sí a la independencia en el referéndum. ¡Bel ha asegurado que espera que “hayamos aprendido que una mayoría democrática no es suficiente para imponer un Estado. Para hacerlo necesitas controlar el territorio sobre el cual impone las leyes, pero controlar el territorio e imponer leyes no es una cuestión del 50%+1. Eso te da la legitimidad para ponerlo en marcha, peropara hacerlo efectivo necesitas utilizar la fuerza, si hace falta, y, sobre todo, estar en condiciones de evitar que nadie más la pueda utilizar en tu territorio”. Guindilla al ex diputado socialista Germà Bel, por azuzar aún más la deriva independentista catalana llamando al uso de la fuerza para hacer efectiva la república catalana.