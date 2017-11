A los ultras que lanzaron insultos a Santi Vila y al resto de ex consellers antes de su declaración en la Audiencia Nacional

El jueves, los ex consellers de la Generalitat prestaron declaración en la Audiencia Nacional por un presunto delito de rebelión del que les acusa la Fiscalía. Todos acabaron en prisión incondicional salvo Santi Vila, al que se le impuso prisión bajo fianza de 50.000 euros. Antes de comparecer ante la juez Lamela, los ex consellers sufrieron los insultos de algunos ultras de extrema derecha concentrados a las puertas de la sede judicial. Uno de ellos espetó "¡Maricón!" a Santi Vila. Guindilla a los ultras de extrema derecha que lanzaron insultos a los ex miembros del Govern, en un alarde de defender la unidad de España.