A la diputada de Unidos Podemos Tania Sánchez, que ha sido apercibida en el Congreso por comer durante el pleno

"Si alguno de ustedes tiene la glucemia baja, hay una cafetería al fondo del hemiciclo. Lo digo porque no parece muy normal que se coma en el hemiciclo". Así reprochó la presidenta del Congreso, Ana Pastor, a la diputada de Unidos Podemos Tania Sánchez, que estuviera tomando un tentempié en el escaño. Guindilla a la diputada de Unidos Podemos Tania Sánchez, por no guardar las formas en la Cámara Baja y tomar un aperitivo en medio del pleno del Congreso, siendo la no comer en las instituciones públicas una medida de educación bastante asequible.