Al profesor de la Universidad de Santiago de Compostela que ha denigrado en un vídeo a la víctima de ‘La Manada’

UIn profesor de la Universidad de Santiago de Compostela ha grabado un vídeo para difundir su opinión personal sobre el caso 'La Manada', que ha levantado una fuerte polémica desde que se conoció la sentencia. El docente reconoce que no ha visto los vídeos que sirvieron de prueba en el juicio, pero asegura que no le hacen "falta" para emitir su veredicto particular, que es que la víctima, a quien llama "la chavala" o "la tía", "sabe a lo que va, se deja hacer evidentemente y disfruta". En un momento del vídeo, se dirige personalmente a ella en los siguientes términos: “Niñita, lo siento mucho pero no nos vengas con tus tonterías. Estamos hablando de cosas serias, de reglamentar agresiones sexuales. Si vienes, ven pidiendo de favor que se te atienda, que se te mire incluso psicológicamente si quieres, pero no vengas a armar estos berenjenales, tú y el feminismo radical”. Este profesor fue sancionado e inhabilitado temporalmente en 2016 por lanzar comentarios semejantes en las aulas. La Universidad estudia la expulsión. Guindilla al profesor de la Univerisdad de Santiago de Compostela que ha denigrado en un vídeo a la víctima de 'La Manada', buscando además la notoriedad al difundir su opinión en las redes sociales, rebajando el nivel académico al estamento más burdo y desde luego impropio de alguien que se dedica a formar a los futuros profesionales españoles.