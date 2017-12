Al alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, por no aplaudir en un homenaje a Víctor Láinez

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, participó en un homenaje al ex legionario Víctor Láinez, asesinado el martes en la capital aragonesa a manos del okupa chileno Rodrigo Lanza, que le atacó por la espalda tras coincidir en él en un bar, causándole la muerte. Sin embargo, el edil zaragozano no aplaudió al término del acto, al contrario que el resto de los asistentes. Guindilla a Pedro Santisteve, por no unirse a los aplausos por Víctor Láinez, asesinado por llevar tirantes con la bandera de España.