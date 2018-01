A los autores de la chirigota en la que condenan a Puigdemont a morir decapitado

Una agrupación carnavalesca de Cádiz que opta al concurso de chirigotas de este año ha presentado una obra en la que el ex president de la Generalitat, Carles Puigdemont, es condenado por alta traición y entregado a decenas de verdugos. A la pregunta de "¿Le perdonamos la vida, sí o no?", la respuesta de los personajes es unánime: "¡No!", a pesar de que el ex president pide perdón. Así pues, Puigdemont es condenado a morir decapitado. Guindilla a los autores de la chirigota en la que Carles Puigdemont es condenado a muerte, pena inexistente en el Derecho español, que no se arroga la pretensión de quitar la vida a ningún condenado.