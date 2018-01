Al ayuntamiento de Palma y a los consejos insulares, por incumplir por segunda vez el plazo de rendición de cuentas ante la Sindicatura

El ayuntamiento de Palma y los consejos insulares han incumplido por segunda vez la rendición de cuentas a la Sindicatura de Cuentas: no han presentado tanto las de 2015 como las de 2016. Así lo ha constatado la Sindicatura en un informe, en el que concluye que la rendición en plazo de las entidades locales ha aumentado respecto a 2015, ya que ha pasado de un 55,8 por ciento a un 67,5 por ciento de entidades cumplidoras del plazo. Además, informa de que los consejos tardan tres veces más en enviar los contratos firmados que en 2015. Guindilla al ayuntamiento de Palma y a los consejos insulares por no rendir a tiempo las cuentas públicas ante el organismo regulador, una exigencia no sólo legal, sino "un compromiso de transparencia", según el ente.