Al ex diputado de la CUP Antonio Baños, por mofarse de los andaluces y tacharles de ignorantes

El jueves, el ex director de La Vanguardia Enric Juliana participó en un debate con José Rodríguez de la Borbolla en Sevilla bajo el título de "El embrollo catalán" en la Fundación Cajasol. Al poco de anunciarlo en Twitter, el ex diputado de la CUP Antonio Baños comentó la citada conferencia y no dudó en insultar a los andaluces, mofándose ademá de su acento: "El amic Juliana participando en foros de gran rigor intelectual: "Pisha, ehplicano el embroyo catalufo anteh de uno finoh". Guindilla al cupaire Antonio Baños, por tachar de ignorantes a los andaluces, manifestando un supremacismo independentista, cuanto menos, peligroso y ramplón.