A la discoteca de Benidorm que ofrecía trabajo para “chicas guapas sin novios celosos”

La Inspección de Trabajo ha levantado dos actas de infracción muy grave contra la discoteca Richard New Look de Benidorm tras una denuncia de CCOO por una oferta de empleo de guardarropa en la que se anunciaba la búsqueda de "chicas guapas, responsables y solteras, no queremos rollos ni novios enfermos celosos esperándolas a las 5 en la puerta para llevarlas a casa". Las primera infracción considera discriminatorio que el anuncio se dirigiera sólo a mujeres cuando el trabajo lo podía desempeñar también un hombre. La segunda, por considerar vulnerado el derecho a la intimidad y a la consideración debida a las trabajadoras. Guindilla a la discoteca Richard New Look de Benidorm, por anunciar puestos de trabajo de tintes machistas.