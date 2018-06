A los miembros de las juventudes de ERC, que han promovido una campaña contra los turistas en Cataluña

Las juventudes de ERC han diseñado y puesto en marcha la campaña 'Guiri, no ens expulsis. El jovent no volem aquest turisme' (Guiri, no nos expulses. La juventud no quiere este turismo), que ha provocado inquietud en el sector hotelero de toda Cataluña, especialmente de Barcelona. Distintos colectivos han criticado la "agresividad" del mensaje, que puede espantar a quienes desean visitar nuestro país este verano. Guinda a los miembros de las juventudes de ERC, por promover un comportamiento digno de matones con los turistas que visitan Cataluña, generando riqueza en esta comunidad autónoma.