Al ministro de Justicia, Rafael Catalá, por afirmar que un juez del tribunal del caso ‘La Manada’ “tiene un problema”

"Me sorprende, sobre todo entre los miembros de la carrera que conocen el caso, que cuando todos saben que alguna persona tiene algún problema y tiene una situación singular, el Consejo no actúe y luego se produzcan resultados singulares. Eso se podría haber evitado. Hay 5.400 jueces magníficos profesionales pero como en todas las corporaciones, hay algunas personas que tienen dificultades". Así se ha manifestado el ministro de Justicia, Rafael Catalá, cuando le han preguntado por la sentencia del caso 'La Manada' y por el voto particular de uno de los jueces de tribunal, que pidió la absolución de los cinco acusados. Estas afirmaciones han avivado aún más la polémica sobre la sentencia, y ha despertado la indignación de las asociaciones de jueces contra el ministro. Guindilla al ministro de Justicia, Rafael Catalá, por hacer unas declaraciones impropias de un ministro de Justicia, que debe protegere a los jueces.