Al responsable de la cuenta de Twitter de bibliotecas de Madrid, por atribuir a ‘El Quijote’ una cita falsa

El martes, la cuenta oficial de la red de bibliotecas del ayuntamiento de Madrid tuiteó un mensaje en el que conmemoraba la publicación de 'El Quijote de la Mancha', de Miguel de Cervantes, en 1605. Y lo hizo acompañando el tuit de una imagen en la que se podía leer una cita de dicha obra: "Cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía. Sino justicia". Pues bien. A los pocos minutos, la cuenta empezó a recibir multiples quejas y burlas de los usuarios, ya que la cita elegida no aparece en ningún capítulo de la obra maestra de Cervantes. Bibliotecas de Madrid contestó a las críticas con un escueto: "No sabéis lo duro que esto...". Guindilla al responsable de la cuenta de Twitter de bibliotecas de Madrid, por tuitear una cita falsa de 'El Quijote' cuando representa a los que mejor deberían conocer la novela.