El tema de las pensiones hay que retrotraerse en el tiempo. En el año 1972 me di de alta como autónomo en el régimen de la Seguridad Social, se me entregó un libro (que aún conservo) con mis derechos, algunos desgraciadamente desaparecidos, en él pone que, la S.S. daba préstamos a sus afiliados hasta 500.000 pesetas al 5 % de interés, (suficiente para comprar dos pisos en aquel tiempo) tal era el fondo de que disponía.

Cuando entró la democracia, ese dinero se fue repizcando para gastarlo en otras cosas v. g. en la reconversión industrial (se dice que más de 200.000 millones de Euros). Cuando en el año 1996 entró a gobernar José María Aznar, tuvo que pedir un préstamo para hacer efectivas las Pagas de Navidad ¿lo recordáis? Entonces promulgó una ley para que el dinero de las pensiones, no se pudiera gastar en otra cosa y gracias a la buena marcha de la economía, el fondo creció y creció hasta que llegó la crisis, con ella y, el aumento de pensionistas, ha hecho que ese fondo quede a cero, por tanto, habrá que buscar con urgencia una solución, comenzando porque las pensiones no contributivas las soporte el Estado y no la Seguridad Social, así seríamos todos solidarios y no solo los que cotizaron

También vendría bien que hubiese más ayudas a las familias para que aumente la natalidad y con ello más cotizantes, abriendo un futuro a la esperanza.