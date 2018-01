Soneto a Carmena

No acabo de entender su figura al frente del Ayuntamiento, ni como mujer y menos como gestora, porque muestra una la frialdad como persona defendiendo los intereses de los ciudadanos de la capital, que no corresponde con su figura en su trayectoria judicial, con un equipo falta de experiencia y lleno de intereses personales hacia los que apoyaron su candidatura, con un solo fin, poner patas arriba aquello que no gusta sin importar el gasto.

Sería conveniente que conociese un poco más a los cargos que tiene en el equipo para saber que les importa un bledo que avance Madrid, porque lo importante es mantener el jugoso sueldo que nunca se imaginaron. Despierte del sueño en el que se encuentra sumida porque en las próximas elecciones los ciudadanos de Madrid la vetarán-que no es lo mismo que la votarán- y lo que es peor sus propios compañeros se encargarán de darla el último empujón. Me permito escribir un soneto de despedida porque no se me ocurre nada para seguir escribiendo sobre su figura, porque no me interesa nada.

LA FRIALDAD

La salida de la judicatura sin guardar rencor de lo que has hecho con la más inocente caradura como alcaldesa de un derecho No le va este semejante cargo desconociendo todos los deberes este puesto se le hace muy largo aunque hace poco de lo que debe Abandone y deje por decencia y mírese al cristal de su espejo no es lo que merece alcaldesa su figura gira en avispero es creerse inmortal en el alma de un espíritu que desvanece.