Tiempos de cambio

A quien corresponda,

En los últimos días, ha sido noticia el Máster de la Sra., Cifuentes, un Máster, adquirido (por no decir regalado), por una Institución dependiente de la Universidad Rey Carlos de Madrid. A pesar de que la Sra., Cifuentes ha renunciado al mencionado título mediante carta al rector de la Universidad, y por ende a salpicado a toda la comunidad estudiantil, que con esfuerzo y, por qué no decirlo, con dinero se ha sacrificado para obtener un título universitario. No es de extrañar que haya sido la gota de agua que colmado el vaso de la paciencia de los muchos españoles, pero este hecho no ha venido solitario, pueden existir bastantes títulos universitarios adquiridos de manera irregular, y tendrá que ser la justicia, quien examine los expedientes de los títulos expedidos, y cotejarlos no solo con las registros de asistencia a clases y los TFM, en otras palabra un largo recorrido, que la Sra., Cifuentes a pesar de ser un cadáver político, le puede dar aire para terminar la legislatura, aunque no con mucho éxito.

Una vez dicho esto, el que esté libre de culpa que tire la primera piedra, tanto el Partido Popular, como el Partido Socialista Español, y Podemos, tiene bastante que explicar a la sociedad, que es ante la cual tienen que dar cuenta abiertamente, por ser los representantes del pueblo. No voy a comentar nada de PxSi, ERC, y otros afines, ya que de todos es conocida su postura de romper con el resto de España, que además de tener su propios trapos que limpiar, no se quieren dar cuenta de que lo que están efectuando es una huida hacia adelante, que no les va a llevar ninguna parte, como mucho a un pozo sin fondo, del cual no van a poder salir, El año próximo, 2019, es año de votaciones, que es para lo único que nos quieren lo políticos, solicitar nuestro voto en las urnas para seguir en sus cómodas poltronas y poniendo la mano todos los meses para llevarse un suculento sueldo a sus bolsillos, pero no se conforman con el sueldo, en los partidos antes reseñados existen presuntas en algunos caso, en otros en los que hay sentencia firme, caso de posibles malversaciones de fondos públicos, o de obtener ingresos de forma poco clara o manifiestamente opacos para los ciudadanos corrientes.

Por todo ello ES TIEMPO DE CAMBIO, la gran pregunta es ¿pero a quien votar, si todos están hasta el cuello, para dar explicaciones?, el partido en el gobierno, nunca ha movido ficha, ha dejado que el tiempo siguiera su curso, a la espera de que se los asuntos de estado se resolvieran por sí mismos. Y eso no es hacer política activa. Nos toca hacer un repaso a los grupos políticos que nos van a solicitar el voto con promesas, que en muchos casos se van a ver incumplidas por fuerzas fácticas que operan en la sombra, y que son los verdaderos artífices de la política española, así como del régimen socio-político, que nos marcaran los próximos años.

Una de las últimas ocurrencias, del Sr, Montoro, es subir las pensiones, un 0,25% las pensiones de las personas mayores. Este señor no se da cuenta que la gente mayor ha sido la gran luchadora durante los 60 últimos años, para alcanzar un status social, del cual ahora les quiere despojar, que es gente curtidas en múltiples peleas, jornadas de lucha, contra el gobierno imperante durante el franquismo, y contra los grandes oligopolios y empresas que han campado a su anchas por esta España, Hace unos días comentaba el señor Gobernador del Banco de España, que la gente mayor, vendiéramos nuestros domicilios, y así tendríamos dinero efectivo, que bien se habla desde un puesto, obtenido a dedo con una suculenta nomina todos los meses, coche oficial y prebendas. Pero el españolito de a pie no tiene esas ventajas, tiene que hacer las cuentas a primeros de mes si quiere llegar a finales del mismo mes. Mientras se da cuenta de que las arcas en las había cientos de miles de euros se han secado, me refiero a la Caja de Pensiones, sin saber los motivos de tal despilfarro, sí que sabe que hay aeropuertos donde no aterriza ni despega ningún avión, que hay estaciones del Ave en las que no para ningún tren, que las autopistas han sido un negocio ruinoso, y que junto con las cajas han sido, con algunas honrosas excepciones, han sido una cueva de ladrones, a las que ha habido que rescatar, y todo con dinero público, pero como dicho dinero es público, lo recoge el primero que llega, no se dan cuenta de que ese dinero sale del bolsillo de todos los españoles, y han tener que ser, por ser público, más escrupulosos que con sus propias economías.

En España TODOS, los políticos tienen derecho de pernada, es decir están aforados, es una vergüenza nacional, son personas como cualquier ciudadano, que él muchos casos, el ciudadano ni los conoce, solo sirven para apretar un botón, según les dictan sus superiores, que a su vez están bajo el yugo de esos poderes facticos. Cuando en el resto de los países occidentales con una democracias superior a la nuestra, que no nos vendan que somos iguales, vale con un solo plagio, para presentar una renuncia, aquí en España parece que los sillones atornillados a las posaderas, y no hay forma de soltarlo ¿Por qué?, será porque una vez fuera de la política, NADIE, se va a fiar de ellos. Aunque los anteriores presidentes de gobierno, sí que han sabido situarse en los Consejos de Administración de grandes compañías, ¿la pregunta es, son estómagos agradecidos? Pero vayamos a la parte que nos ocupa, de la sociedad española tiene que salir un revulsivo, que sirva para saber las intenciones de las personas que nos van a representar en las próximas elecciones, no vale con conocer al cabeza de lista. Que puede ser una persona más o menos conocida, y si no ya se dará a conocer en los medios sociales nacionales, regionales y locales, con el objetivo de alcanzar el ansiado sillón. Para ocupar o desarrollar una actividad, hoy en día, hay que pasar una serie de filtros o tamices muy finos, la sociedad esta harta, se tiene que demostrar su valía en el mencionado campo.

En un GOBIERNO NACIONAL que se precie hay muchos campos que tocar, se necesitan personas válidas, a mi modesto entender debería reunir ciertas características mínimas.

1.- Tener una buena formación en la mayoría de los niveles.

2.- Saber liderar un equipo de personas, que tomen decisiones (ministros) y que salgan a la arena pública, dando explicaciones cuando así se les demande.

3.-Tener una idea muy clara de la idea de Estado Español, cual quiere que se nuestra postura en la escena internacional, acorde con nuestra cultura y nuestra contribución.

4.- Tener un programa tanto político, social y económico, que sea conocido por todos los españoles, Y QUE SE CUMPLA, en caso contrario saber las causas del cambio, con las explicaciones correspondientes.

5.- Que el él su las personas que le rodena sean leales y honrados carta cabal, y den cuentas a la sociedad.

6.- Que renuncien todos los componentes del Gobiernos, y por ende, todos los senadores, congresistas y demás políticos a ser aforados, que los pueda juzgar, el juez competente, desde luego con todas las garantías.

7.- Adecuar los gastos con los ingreso, que la deuda soberana no alcance unas cantidades que no se pueda hacer frente a los intereses o estos sean tan altos que se lleven la mayor parte de los presupuestos estatales.

8.- Disminuir la burocracia, el doble o triple acción de ciertos componentes.

EN DEFINITIVA QUE SEAN PERSONAS EN LAS QUE SE PUEDAN CONFIAR AL DEPOSITAR NUETRO VOTO Y EN CASO CONTRARIO QUE DEJEN LA POLITICA A LA PRIMERA DE CAMBIO. Eso es lo que esperamos la mayoría de los ciudadanos, y no nos merecemos las personas que hoy nos representan, y que han tenido su recorrido laboral dentro de las filas de los partidos, muchos sin dar un palo al agua.

Atentamente,

Francisco Gómez Hernando

Doctor en Sociología Máster en Unión Europea Máster en Seguridad Global y Defensa Magister en Estudios Sociales Aplicados Gestor Administrativo, colegiado sin ejercicio Graduado Social Agente de Igualdad de Genero