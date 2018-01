¿Por qué decimos castellano, cuando es español?

¡Aleluya! El presidente del Gobierno D. Mariano Rajoy ha presentado un proyecto de: “El español, lengua global”. Hemos tardado casi cuarenta años en volver a intentar recuperar, que el idioma oficial y que se habla en España es el español. Este es el nombre que desde hace muchos siglos se le dio al castellano, al convertirse en la lengua de toda España y por lo tanto de todos los españoles. Y como castellano que soy siento orgullo y agradecimiento porque el castellano pasase a ser el español, aunque perdiera su denominación originaria.

Ahora solo falta hacer la modificación correspondiente en la Constitución del 78. Se puede aprovechar cuando se acerquen o se vayan a convocar las siguientes elecciones legislativas. Y también para cambiar la sucesión al trono, para que podamos tener reina o rey indistintamente.

Soy un enamorado del lenguaje y de las lenguas. He llegado a hablar – a veces chapurrear- hasta cinco además del español, mi lengua materna. Tengo el mayor respeto por el catalán, el vascuence (no me gusta lo de euskera, pero en fin) y por el gallego, del que procede el portugués. Pero con todo mi respeto estas lenguas no dejan, ni dejaran de ser lenguas de tres regiones específicas de España, al igual que el valenciano o el mallorquín y otras que casi se han perdido en el tiempo. Nunca serán y menos en los tiempos que corremos lenguas de toda España. Y esto no significa que no tengan todo mi respeto.

El mayor fracaso de los nacionalistas de estas regiones, siempre que he tenido oportunidad lo he dicho, es que han tenido que sacar leyes y prohibiciones para imponer el idioma regional. Y eso por la política de utilizar la lengua para dividir en vez de unir. Lo que han conseguido es que en vez de llegar a querer esas lenguas, nos las hayan hecho antipáticas Han perdido un tren que con mucha generosidad se les concedió en la Transición, y que se plasmó en la Constitución. Pero su deslealtad, como en muchas otras cosas, nos debe llevar a que se corrija lo que se ha demostrado fue un error. Así que: “El español es la lengua oficial del Estado y del Reino de España”

Y los “medios de comunicación” pueden y deben de ayudar en esta recuperación que nos beneficiará a todos; y a partir de ahora, hablar del español y no del castellano. Además, fuera de nuestras fronteras se ha seguido llamando y se sigue llamando español a la lengua de España. Asimismo es el idioma que se habla en otras muchas naciones, hermanas nuestras, por este y otros motivos, independientemente de que también tengan otras lenguas regionales. Es un reto.

J. R. Pablos