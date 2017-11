Un español que no entiende nada

Pienso sinceramente que se ha dicho casi todo al respecto a falta de ser leído por una u otra parte para vencerse en un sentido u otro a gusto del lector u oyente. El tradicional sentido común español ha sido sustituido por la falta de empatía y la tozuda irreflexión. Y considero muy españoles a los catalanes y a poco que el lector piense un poquito y deje de lado los prejuicios, observará que no hay territorio en España que no tenga catalanes, vascos, gallegos, extremeños, andaluces valencianos etc., y viceversa, hasta 17 comunidades políticas que se impusieron con tiralíneas en el siglo XIX. Todos con el mismo ADN.

La lengua, muy bien, es una identidad cultural no cabe duda, pero ¿es excluyente?. Un francés que en cuatro meses aprenda el catalán o vasco o castellano…¿Ya es español?. La lengua sirve para comunicarnos exclusivamente, o lo que es lo mismo, sirve para acercarnos y entendernos; no puede servir para desunirnos y ser motivo de otra guerra civil. Es kafkiano el pensar que haya tanta gente que se considere superior o diferente por usar una lengua distinta a sus vecinos. ¿Estamos olvidando la socialista globalización y volvemos a la excluyente sociedad elitista de antaño, con tantos siglos que ha costado acercar el socialismo al mundo?

Pues si queremos averiguar la causa de este desastre que vivimos actualmente, y también apartamos los sentimientos independistas para poder analizar objetivamente, pensamos que alguien lo ha generado y…¿Quién es?.

Primero los sucesivos presidentes de España al conceder al partido bisagra de turno todos los beneplácitos que se les pedía sin tener una visión de futuro pues, el padre que le da todo lo que le pide su hijo, observará que nunca tendrá bastante y que cada vez le exigirá más y más.

Nadie en Cataluña quiere ver que realidad de la culpa de ese enorme desfalco económico en esa bendita tierra, no lo tienen el resto de españoles, si no, sus propios dirigentes que han robado a maletas llenas y que ahora que ha empezado a caer el intocable Pujol, se les ha apretado el culito pues también pueden tocar barrotes. Para evitarlo: Reunión de políticos buscando una estrategia para esquivar la ley. ¿Solución?, la más antigua del mundo según Maquiavelo: ¡Hay que darle carnaza al pueblo y buscar un enemigo para que se olviden de nosotros!, pensaron. Subterfugio que también adoptan las dictaduras y los países musulmanes. Mientras los desgraciados pasan necesidades y hambrunas, los dictadores y jeques árabes se lavan las manos en sus lavabos con grifos de oro.

No entiendo cómo los catalanes que lo son, no por apellido y ADN diferente, sino por nacimiento en aquellas bellas tierras, y a quien siempre he considerado gente inteligente, no ven esta burda maniobra. Y no la ven porque les han puesto una venda en los ojos porque la democracia española en sus inicios tuvo un gran fallo para contentar a los nacionalistas. Jamás se debió transferir la educación. Ningún país del mundo lo ha hecho jamás. Fruto de aquellos polvos, estos barros. A los niños catalanes desde las escuelas y los medios de comunicación, cuando ya son mayores, se les inculca lo quiere el patrón. Tampoco esto es nuevo. Se ha hecho desde siempre. Las sectas lo hicieron y lo hacen, y un ejemplo reciente que conocemos todos, sería el “insigne” ideólogo de Hitler, Goebbels, que fue Ministro para la Ilustración Pública y Propaganda del Tercer Reich entre 1933 y 1945, y que decía: ”concededme la educación de una generación y harán lo que me plazca”. ¿Hay duda de las técnicas de Secta que se utilizaba el tal sanguinario Goebbels sean diferentes a las que se utilizan para educar a la juventud catalana. Los propios padres…¿No se dan cuenta que los políticos catalanes están creando niños infelices y desgraciados empeñados en una falsa guerra sin sentido? ¿Será que les importa un bledo lo que les pase a sus paisanos?

Otro ejemplo que puede servir me paso a mí personalmente- Llamé a CAT-RADIO en un programa que solicitaban la opinión de las gente. Tenía mucho interés en salir a antena y que alguien oyera mi opinión, pero no me lo permitieron. Filtraron la llamada y me pasaron con un manipulador de mentes que intentó vehementemente convencerme y al mantenerme firme, no dudó en insultarme y llamarme fascista. No pude contestarle porque entristecí de tal forma que tras colgar estuve destrozado y noqueado durante casi media hora hasta que digerí lo ocurrido. Yo solo quería expresar mi opinión ¿Qué pasa en Cataluña?—me pregunté y yo mismo, me contesté— han hecho de la lengua una guerra de independencia y esta guerra está perdida pues ELLOS dominan las comunicaciones públicas y por tanto la opinión catalana. Incluso quieren colonizar a los que ellos llaman paisos catalans y en verdad, lo están consiguiendo a través de los medios de comunicación y la educación, subvencionando a las cadenas de televisión y a los partidos políticos afines al catalanismo. Son expertos en comunicación, incluso han intentado convencer a Europa de los lamentables acontecimientos del 1-O.

Todo ello encaminado a un objetivo: ser dueños del pastel catalán y manejar a la judicatura, es decir, de lo mismo de lo que se quejan de los distintos gobiernos españoles, que, por cierto, con sus muchos ministros catalanes al frente.

Es una evidencia que España está llena de catalanes y Cataluña está llena de españoles de las otras comunidades. ¿Esto es malo?. ¿Tiene sentido todo lo que está pasando? ¿Alguien se quiere enterar que se ha creado una juventud, una generación, desgraciada emponzoñando sus mentes con ideas falsas sobre guerras sin sentido?.¿Estamos volviéndonos locos?