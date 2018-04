Informalidades, borradores e informes

Y como siempre, los numeritos, las acrobacias, y hasta los sueldos de los trapecistas, de los domadores, de los payasos y hasta los del ‘hombre bala’, los pagamos los ciudadanos.

Y es que el circo de la política y de los políticos es de varias pistas y los prestidigitadores se sacan borradores de la chistera, los equilibristas se caen y los enanos crecen. Y Rajoy, en plan domador, tiene que salir a frenar al ‘hombre bala’ del Gobierno; Sánchez, con el látigo en la mano, se dedica a poner la red en el Ayuntamiento de Madrid y Pablo Iglesias, dentro de la jaula de las fieras, se la juega colocando conejos -y no borradores- en la chistera.

José Manuel Franco, el frustrado matemático –que a pesar de no ser licenciado afirma que dio ‘clases de apoyo’ en la universidad y que ahora hace cuentas de escaños en la Asamblea de Madrid- se sube al trapecio y se balancea sin red ofreciendo a Carmena la candidatura del Partido Socialista para la alcaldía de la capital, no sabemos si en virtud de los grandes logros y de la impresionante gestión de la alcaldesa, de sus capacidades para aglutinar equipos y escoger para colaboradores gentes de primerísima categoría intelectual o porque no ha encontrado otro candidato más a mano.

Pero dice que fue algo informal, algo así como un halago, un piropo a Carmena y que ella, suponemos que ruborizada, sonrió pero que no dijo nada. Y como la informalidad llega en épocas de supuestos cabreos de Carmena con sus colaboradores de Ahora Madrid (léase Podemos) o sea, que llueve sobre mojado, la lluvia ha calado tanto, que hasta Sánchez se ha creído en la necesidad de salir a la pista a poner la red antes de que el trapecista se caiga, en este caso, con todo el equipo.

Y es que no hay que fiarse de los equipos. Y si no, que se lo pregunten a Pablo Iglesias a quien Bescansa y Errejón quieren borrar de la faz de Podemos, con un borrador filtrado por error(¿). Vamos, que se lo querían cepillar con el ‘borradorazo’. Que yo te apoyo en Madrid y en unos meses tenemos nuevo -o nueva- al frente de los comunistas españoles. Un trago para Pablo Iglesias que, además, le ha pillado en plena gestación y en plena luna de miel, o sea, cuando se gestaba la distensión entre España y Venezuela y Rajoy y Maduro se disponen a pasar un tiempo de luna de miel, con besos de embajadores incluidos.

Y una vez más el Partido Popular y Mariano Rajoy que, como buen gallego, debería dedicarse a ve crecer la hierba, lo que ven crecer son los enanos del circo, en este caso, en La Moncloa, con Cristóbal Montoro sin saber de dónde sacan los dineros los separatistas catalanes para organizar la que han organizado. Y como si algo se respeta en el Partido Popular, es eso que han dado en llamar la separación de poderes, Montoro, que respeta las decisiones del juez Llarena, se apresura a enviar un informe en el que ratifica lo dicho: ni un euro durante su fiscalización, no es que no se haya gastado un céntimo, es que ni siquiera se les pasó por la imaginación a los organizadores del golpe. Hasta ahí podíamos llegar.

Y Rivera, en primera fila de platea, pasándoselo fenomenal. Pero los espectadores de pista, en el circo, también corren su riesgo.