Mujeres periodistas

El pasado martes la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) presentó un informe, según el cual sólo un 21% de los artículos de opinión son de mujeres, es decir, uno de cada cinco. Aunque el informe arroja un dato que no nos resulta extraño – porque basta leer la prensa -, sí me resulta algo incomprensible que no haya más mujeres.

La presencia de la mujer en los diversos ámbitos profesionales ha ido creciendo. En cuanto a los artículos de opinión, no cuadra con el gran número de mujeres que, desde hace años, trabajan como periodistas. Por mi experiencia profesional, puedo asegurar que con frecuencia se alienta a mujeres a que escriban artículos de opinión, tanto o más que a hombres, pero el resultado es el que es.

El dato tiene ciertas dosis de enigma. Algunos piensan que, puesto que las mujeres no tienen tantos puestos de responsabilidad en los medios de comunicación como los hombres, no encuentran cabida en los artículos de opinión, en ocasiones reservado a directivos o exdirectivos: puede ayudar a entender un poco el fenómeno, pero no me parece suficiente.

Un colega me decía que, puesto que las mujeres son prácticas – más prácticas que los hombres muchas veces -, tal vez no valoran suficientemente los artículos de opinión, y por eso se implican menos. Vamos, que piensan que no influyen tanto nuestras columnas.

Entre los datos que FAPE ha destacado, figura el de los temas que abordan las mujeres columnistas: Sociedad, Salud y Estilo de Vida. Y llama la atención que sólo un 10% de los artículos de opinión sobre Economía y Deportes son de mujeres: ¿por qué no interesa la economía o los deportes a las mujeres columnistas? Si es por inseguridad en cuestiones económicas, apelo a la formación de muchas para afrontar esas cuestiones. Y respecto a los deportes, oímos la queja de lo poco que nos ocupamos los medios de comunicación de los deportes femeninos: ¿no ayudaría que más mujeres columnistas opinaran sobre deportes, masculinos y femeninos?

Otro dato que ha destacado la FAPE es que el 64% de los periodistas en paro son mujeres. Preocupante, desde luego. Tal vez es que hay más mujeres ya en el mundo del periodismo que hombres. O puede que influya que algunas son madres y asumen tareas domésticas mucho más que el varón, y cercenan su trayectoria profesional en la práctica, acercándoles al paro más que a los hombres. Cuestión del mayor interés.

FAPE también ha subrayado que las mujeres tienen el muro del acceso a los puestos de responsabilidad en los medios de comunicación. No es que se les cierren las puertas, o al menos yo nunca lo he visto, pero hay que tener presente que los horarios de los directivos de medios suele ser muy absorbente, sin horario, hasta muy tarde, y he visto a varias mujeres periodistas no aceptar cargos directivos por la repercusión en el hogar y los hijos.

Lo he visto, y no se puede negar: la explicación apunta a que el varón sigue sin asumir suficientes tareas domésticas y familiares, y a lograr en los medios unos horarios que a mujeres y hombres no les impidan tener cargos directivos y una dedicación razonable a la familia. Aquí lanzo un reto empresarial a los medios, a racionalizar los horarios de todos.