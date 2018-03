Pensiones: Lo que pasa y lo que va a pasar

En unos días, Mariano Rajoy va a comparecer, a petición propia, en el Congreso de los Diputados, en un pleno monográfico sobre el asunto de las pensiones. Aunque – a la vista de lo que está sucediendo en las últimas de semanas- lo de ‘a petición propia’ no sea más que algo formal, bien está que el presidente del Gobierno explique en el Parlamento lo que pasa en un asunto tan grave.

Y eso es precisamente lo que extraña. La situación es bien conocida de todos y las dificultades graves por las que atraviesa el sistema, son de dominio público y muy preocupantes. Por eso lo normal sería que, además de explicar lo que pasa, Rajoy nos dijera algo de lo que se estudia y se prepara en el seno de su Gobierno para que no pase lo que puede pasar.

Las manifestaciones de pensionistas en toda España para mostrar su descontento con el 0,25 de subida, teniendo en cuenta la inflación, están más que justificadas y también lo están las presiones de todos los grupo políticos que también llevan razón, por más que sus razones se parezcan más a electoralismo que a otra cosa.

Ya se sabe que hay más pensionistas y menos cotizantes. Ya se sabe que la hucha se vacía. Ya se sabe que la duración media de la vida se alarga. Ya se sabe que el dinero no sobra aunque, a la vista de algunas partidas del gasto público en la administración central y en la autonómica, pueda parecer otra cosa. Y se sabe que el Gobierno no puede sacar de dónde no hay, que es la cantinela de Mariano Rajoy.

Pero lo que no sabemos es por qué no se habla, y nos enteramos, de medidas, de trabajos, de reuniones –Pacto de Toledo aparte- y de ideas que no se queden en lo que pasa, sino que vayan más allá y se afanen en ver por dónde puede ir el futuro.

Anunciar una y otra vez que el problema de las pensiones se arreglará a base de crear puestos de trabajo, con ser parte de la solución, no es la solución completa, entre otras cosas, debido a la flagrante precariedad de los puestos que se crean.

Los ciudadanos, no solamente los pensionistas, necesitan algo más concreto y sobre todo algo que no sea eso de ‘es lo que hay’.