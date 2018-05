Por la boca… Políticos en Madrid: retratos al minuto

Los retratos al minuto que hacían aquellos fotógrafos situados en las puertas del Retiro, con sus máquinas antediluvianas, sus cubitos de agua y sus revelados instantáneos, tenían un encanto especial y eran pocos los paseantes que se resistían a la tentación de verse inmortalizados. Pero ese encanto se desvanece cuando los que se retratan son los políticos

Si algo ha tenido de bueno para los madrileños, el desgraciado asunto de Cristina Cifuentes, es el haber puesto a los políticos y a sus partidos, ante el objetivo del fotógrafo y en la necesidad de retratarse. Uno tras otro, ante el necesario relevo, no han tenido más remedio que hablar claro si, en un político, esto es posible.

Desde Mariano Rajoy, hasta Albert Rivera, pasando por Patxi López o Echenique, han dejado, más o menos al aire sus vergüenzas partidistas, más o menos confesables.

Ciudadanos, obsesionado con que los españoles nos obsesionemos y obsesionemos a los futuros votantes con lo de la regeneración política, no parece tener más interés que la presunta virginidad del candidato. Lo demás da igual o, al menos, eso parece cuando una y otra vez su portavoz en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, se ufana de que la ‘limpieza’ es la única condición que ponían para votar al candidato de Génova. Poco es, para una comunidad de tanta importancia como la de Madrid.

Lorena Ruíz-Huerta, la todavía portavoz de Podemos -aun afirmando que los morados no son ya el partido con el que ella encajaba perfectamente- también se obsesiona y afirma que la candidatura de cualquier representante del Partido Popular es una mala noticia (¿Desde cuando en democracia la candidatura de un miembro, en este caso Ángel Garrido, del partido que ganó las elecciones, es una mala noticia?) O el retrato de la bilis de Echenique, cuando destiló eso de que Garrido es un capo más de la mafia del Partido Popular. Retratos ambos en menos de un minuto.

Y Patxi López que, no se sabe si en su papel de secretario de política federal del PSOE –desde el que postula el acercamiento de los presos de la ETA- acusa a Ciudadanos de no ‘aprovechar la oportunidad, simplemente con no hacer nada’. Claro que López, en eso de aprovechar oportunidades y en eso de no hacer nada, es un maestro; pero, en cualquier caso, también se retrata.

Lo que no encaja, tras el tinglado de ‘lo de Cifuentes’, es la actitud de una persona tan seria y tan consecuente en su trayectoria pública como Ángel Gabilondo, apuntándose también al desahucio de la derecha a costa de lo que sea y que pretenda ser presidente de Madrid sin haber pasado por las urnas y habiendo perdido cuando se presentó a los comicios.

Y se retrata Mariano Rajoy en su afán de que todo siga igual, sin ruidos y sin alteraciones. Sucesiones casi biológicas y relevos de escalafón en espera de que escampe.

Lo que pasa es que los retratos al minuto son crueles porque, en cacharros tan antiguos, el ‘photoshop’ no funciona y los retoques pueden llegar tarde.