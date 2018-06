Por la boca... Sí se puede…hacer un gobierno sin Podemos

El afán de Pablo iglesias por ser ministro es una especie de vicio que, sin ser nefando, no deja de afear su imagen, sobre todo cuando ya son dos las frustraciones.

Bien es verdad que, de una a otra intentona, ha ido rebajando sus pretensiones y de pedir una vicepresidencia y varios ministerios cuando aquellos paseos por la Carrera de San Jerónimo, con trávelin televisivo incluido, ha pasado a decir, no sin cierta timidez, que sería bueno un gobierno fuerte con otras fuerzas políticas. Pero ni por esas. Pedro Sánchez no ha tragado y una vez posesionado de La Moncloa, si te he visto no me acuerdo y ahí te quedas mundo amargo, que decía el clásico.

Tan es así, que el propio Iglesias se lamentaba de que ‘nos ha olvidado en 24 horas’. Vote usted una moción de censura y haga presidente a un señor, para encontrarse en la oposición y además, con un gobierno que quiere pasar por socialdemócrata.

Y es que la vida política, aunque sea en el campo, es muy dura.

El entusiasmo con el que los diputados de Podemos, con Pablo Iglesias al pescante, acogieron el triunfo de la moción de censura, fue indescriptible y los gritos de ‘sí se puede’ atronaron el recinto cameral como si los de los 84 diputados fueran ellos.

Es curiosa la disponibilidad y la entrega absoluta de los de Podemos para ‘ayudar’ en cualquier gobierno que se forme. Podría pensarse que su vocación política es la de ser oposición y protestar y manifestarse en la calle y montar números en el Parlamento actividades que, normalmente, no están bien vistas en un ministro, porque eso de ir a la ‘mani’ en coche y con escolta queda como rarito. Pero es igual, ‘ministro aunque sea de Marina’ o ministro aunque haya que renunciar a las manifestaciones callejeras.

Son como esos niños pelotilleros que en cuanto el profesor pide algo o encarga algo, levantan la mano al grito de ‘yo, yo, yo’. Estos levantan la mano en cuanto olfatean casta.

Algunos piensan que algo hay por debajo y no estamos enterados y que Pedro Sánchez no puede haber engañado tan fácilmente a Pablo Iglesias. En cualquier caso, nos vamos a enterar (o se va a enterar Pedro Sánchez) a las primeras de cambio, en la próxima sesión de control.

‘Se ha olvidado de quienes le han hecho presidente del Gobierno’ se lamentaba Iglesias.

‘Sí se puede’… de momento, hacer un gobierno sin Podemos. O sea, un calvario.