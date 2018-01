Los desafíos económicos para España en 2018

El PIB mundial se revisa al alza (FMI, OCDE, BCE, Banco Mundial), por encima del 3%. Las mejoras de confianzas (empresariales y de ciudadanos) no se reflejan del todo en los datos de actividad, al menos en Europa, aunque sí en Estados Unidos, que inicia el año batiendo récords. La recuperación del comercio mundial continúa y la inflación global se acelera, lo que podría anticipar una subida de tipos de interés en Europa, como en Norteamérica.

En España, la economía crece y sortea, de momento, el efecto de la incertidumbre generada por cuestiones políticas internas: A pesar del aumento en la inquietud relacionada con el entorno político, la economía española ha seguido creciendo en los últimos trimestres. Se estima que el avance trimestral del PIB (t/t) podría situarse entre el 0,8% y el 0,9% en el cuarto trimestre de 2017. De materializarse esta estimación, el conjunto del año se cerraría con un crecimiento medio anual entre el 3,1% y el 3,2%. Lo que tendría repercusiones positivas en el empleo:

El entorno laboral

Hay una evolución positiva del mercado laboral a lo largo de 2017 que parece continuar en 2018 si no hay sorpresas desagradables.

Los registros del mercado laboral volvieron a mostrar dinamismo en la campaña de Navidad, cuando más contrata la Gran Distribución, (tan solo El Corte Inglés contrató a 50.000 personas por este motivo, para su negocio físico, puesto que el negocio online le aumentó casi el 70% estas navidades, superando a Amazon España). Descontada la estacionalidad, se estima que la afiliación creció en 25 mil personas y que el paro cayó en 17 mil. El balance al cierre del año es positivo: el aumento del número de afiliados se aceleró en el cuarto trimestre (0,8% t/t) y el año pasado acabó con 611.146 afiliados más que hace un año (3,4% a/a). En resumen:

Los servicios siguieron liderando la recuperación de la ocupación, aunque con menor ímpetu que el anticipado. La temporalidad disminuyó. El paro descendió, pero menos de lo previsto. Todos los sectores contribuyeron a la mejora del paro.

Telecomunicaciones

El gasto en telecomunicaciones de los hogares españoles creció en 2017

Posiblemente, junto al bancario, el sector de las telecomunicaciones sea uno de los más competitivos de España, a la par que más necesarios, tanto para empresas como para población general. Tres grandes operadores (Telefónica/Movistar, Vodafone y Orange) y un cuarto, MásMóvil, se disputan un mercado en el que ya no está en juego la telefonía, sino el concepto e implementación de la Digitalización. Telefónica aporta al país 1,8% al PIB. Y, solo con la fibra óptica que llega al 85% de hogares, aporta otro 1%, según el Estudio ICTNET de la OCDE (2013-2017), sobre el impacto económico de las TIC. Telefónica, una de las compañías digitales de telecomunicaciones, está entre las que más invierte en innovación en Europa y en Iberoamérica, donde es líder. En España, representa -con un índice de conocimiento informado del 99,99%- tanto sano orgullo nacional (“las Matildes”) como la vanguardia de la innovación. “El todo en uno” que representa Movistar Fusión no lo inventaron ni Google ni Facebook ni Apple, sino Telefónica, con cinco servicios en uno (el llamado “paquete quíntuple”). Telefónica representa Big Data y Cloud Computing, Movilidad y productividad empresariales; generación y acceso a contenidos, tanto profesionales como de entretenimiento, Inteligencia Artificial y Robótica, Ciberseguridad… A Telefónica, liderada por José María Álvarez-Pallete, siguieron Vodafone One, y empieza sus primeros pasos en Digitalización, con su Observatorio Digital de la Empresa, en que se aprecia empíricamente que la pyme (3,2 millones de empresas, 99,88% del tejido empresarial español) aún no se ha puesto el chip de la digitalización. Orange lanzó su paquete Love, aunque tiene primero que solucionar la cuestión de su falta de cobertura en -especialmente- zonas rurales. MásMóvil es empresa disruptora, pero está por ver que triunfe…

España invierte en los grandes operadores: los hogares con paquete quíntuple gastaron algo más de 96 euros al mes, un 15% más que en el año anterior. En un año el gasto de los hogares con paquete cuádruple creció un 4% hasta los 67,8 euros al mes. Los hogares con fibra (FTTH) superaron a los hogares con xDSL. Casi 3 de cada 10 hogares cuentan con todos los servicios de telecomunicaciones: telefonía fija y móvil, banda ancha fija y televisión de pago.

Situación de la Economía Digital

Hablamos de los mercados digitales: desafíos para las políticas de competencia; ofertas iniciales de monedas (ICO): inversión en tokens criptográficos; búsqueda de una nueva identidad en el mundo digital; blockchain; fintech y sus implicaciones en materia de regulación y supervisión; y la inteligencia artificial, con el necesario enfoque regulatorio y sus implicaciones éticas y morales.

La facturación del comercio electrónico en España ha aumentado en el segundo trimestre de 2017 un 23,4% interanual, hasta alcanzar los 7.338,1 millones de euros, según los últimos datos de comercio electrónico disponibles en el portal CNMCData, que apunta a un cierre de ventas en el año mediante e-commerce superior a los 13.000 millones de euros. Curiosamente, es El Corte Inglés que ha transformado digitalmente Dimas Gimeno, la empresa española líder en comercio electrónico en 2017.

Situación Inmobiliaria de España

El balance del sector inmobiliario en 2017 ha sido positivo, gracias a los cimientos en los que continúa asentado. La incertidumbre de los sucesos políticos y unos datos algo peor a lo esperado influirán en la evolución del mercado, moderando las previsiones del crecimiento en 2018. Aún así, el precio de la vivienda nueva ha crecido un 10% de media y el de la usada un 5,7%, dando lugar a oportunidades de inversión. Si no las empresas inmobiliarias (Metrovacesa, Colonial, etc), que tienen mala reputación, según el Estudio Advice de Éxito Empresarial, son las de construcción las que se llevan el gato al agua, como ACS y Ferrovial, seguidas de Sacyr y las sufridas OHL y FCC.

Bancos, mayor regulación

La Regulación Financiera, en Europa, no solo seguirá vigente, sino que aumentará, por contraste con la desregulación que el presidente Trump ha iniciado en Norteamérica. En el caso de Santander, se verá sujeto a mayores controles, debido al tamaño adquirido mediante su fuerte expansión internacional. Mientras tanto, CaixaBank lidera no solo todos los segmentos del mercado nacional y portugués (banca comercial, privada, inversión, etc) en cuota de mercado cercana al 30%, sino que está a la vanguardia de la innovación en el sector, poniendo las nuevas tecnologías al servicio de una mejor atención al cliente y mayor calidad de productos y servicios, con miles de asesores personales “tecnologizados” y el uso de Internet, la movilidad, la teleconferencia y los nuevos medios de pago, entre otros. Su pertenencia al Grupo La Caixa (Fundación Bancaria La Caixa) le añade, además, reputación, buena imagen y prestigio, por ser “La Caixa” una de las empresas más queridas de España (Estudio Advice de Éxito Empresarial 2006-2017). Su presidente, Isidre Fainé -que también lo es de Gas Natural Fenosa- es hoy el empresario con mejor reputación y se le reconoce una preeminencia muy fuerte y positiva, que todos admiten. Su director general, Jaume Giró, dirige con maestría la Fundación, Criteria Caixa y la Obra Social, que tanto aprecian los españoles.

BBVA y Bankinter también apuestan por la innovación, aunque en el primer caso, las declaraciones de su presidente desdibujan su imagen versus Bankinter, que cuenta con una líder empresarial de mucha categoría (María Dolores Dancausa) y el reconocimiento de ser uno de los bancos más innovadores de España. Popular pertenece a Santander, Banc Sabadell está sujetando los caballos porque CaixaBank le pasa por la izquierda y la derecha y Bankia, a fuerza de EREs y cierres y despidos, mejora su productividad: menos personal trabajando más. Ahora le falta devolver los casi 60.000 millones de euros (otras fuentes reducen la cifra a 42.000 millones) que supuso su rescate en 2012… (y que España debe al BCE)

La Bolsa: Los mercados financieros en 2018, las claves

El arranque del año no debería ser muy distinto al cierre de 2017, donde los mercados mantienen un tono positivo, con altibajos. El apetito por el riesgo ha sido la tónica dominante durante buena parte del año, con la excepción de algunos episodios de volatilidad transitoria generados por eventos políticos o geopolíticos. Lo más probable es que dicha volatilidad continúe y que muchos inversores se refugien en el oro, las materias primas, el aumento de los precios del petróleo, etc. La empresa con mejor rendimiento en Bolsa es neófita en los mercados de valores, puesto que cotiza en el IBEX-35 desde solo hace dos años. Es Cellnex Telecom, cuya acción se ha revalorizado un 700%. Excelencia en la gestión, orientación a resultados, expansión internacional, estrategia corporativa, excelente comunicación, líder consolidado y reputado (Tobías Martínez, que hace tándem con el presidente y principal accionista, Francisco Reynés, CEO y vicepresidente de Abertis, propietaria de un 34% de Cellnex Telecom) son los parámetros de su éxito empresarial

La gran operación corporativa en 2017, que continua en 2018, la protagoniza Abertis, líder mundial en gestión de infraestructuras inteligentes y muy cumplidora de promesas y objetivos, bajo la dirección de Francisco Reynés. Tras fallidos intentos de opa por parte de Aena y Globalvía, en 2018 tiene dos ofertas sobre la mesa: una, de la italiana Atlantia, que promete respetar la españolidad de Abertis, sus negocios, su equipo directivo y su personal; otra, alemana, de Hochtief, filial de ACS, que dice que asumirá todo el control.

Tendencias tecnológicas, la Digitalización

La inteligencia artificial, el internet de las cosas, big data, cloud computing, el blockchain y la realidad virtual dominarán las conversaciones en torno a la tecnología, que suele asociarse a las cinco grandes empresas TIC de Estados Unidos: Apple (Iphone), Amazon (e-commerce), Google (buscador), Microsoft (software) y Facebook (redes sociales). Son líderes en sus mercados, pero no son las únicas. Salesforce triunfa en cloud para medianas empresas, aunque grandes compañías como Liberty Seguros, Santander, Prisa o Mapfre digitalizan sus procesos con Salesforce España. Acabo de venir del Silicon Valley, en Estados Unidos, y el fundador filantrópico de Salesforce, Marc Benioff, está a punto de inaugurar el edificio más alto del país al oeste de Chicago, en San Francisco. Sage España ayuda a las pymes y autónomos a digitalizarse y ya son medio millón de pymes y microempresas las que se apoyan en la compañía dirigida por Luis Pardo para dar el salto digital. Evidentemente, empresas TIC tradicionales como HPE, HP Inc, IBM, Oracle, SAP, Intel, Dell, Brother, etc siguen el mismo camino de los vanguardistas.

Lo que preocupa a los españoles

El último barómetro del CIS, publicado el 9 de enero de 2018, muestra que el paro se mantiene como principal preocupación y sube más de tres puntos la percepción sobre su importancia (66,8%). La corrupción, que solo varía levemente (31,7% en diciembre frente a 31,5% un mes antes), sigue en el segundo puesto en la lista de inquietudes que señalan los españoles cuando se les pregunta por los principales problemas del país.

Muchas cosas quedan en el tintero. Reitero la necesidad de migrar a la economía del conocimiento que pregona la Agenda Digital del ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. El turismo, atomizado y aportador de gran parte del PIB debe mejorar en calidad y servicio, aunque haya empresas españolas que lo intentan, como Melia, NH y Barceló, entre otras. El sector automovilístico ha batido un nuevo récord de ventas en 2017 y todo indica que la buena racha continuará este año.

Es necesario “meter el turbo” a la economía. De la misma manera en que Isidre Fainé ha revolucionado Gas Natural Fenosa haciéndola más eficaz, eficiente, productiva y competitiva, versus el retraso de otras energéticas como Iberdrola, Repsol y Endesa, también España debe aspirar a ser un país con una economía muy competitiva donde, como en Estados Unidos, haya pleno empleo y las personas cambien de trabajo porque hay abundancia de puestos disponibles.

Este debería ser el reto de España para 2018.

Jorge Díaz-Cardiel. Socio director general de Advice Strategic Consultants.