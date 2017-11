“Este tipo no tiene ni idea de lo que significa ser presidente”

La frase es de George W. Bush, quien se considera a sí mismo el último de los presidentes republicanos, con una doctrina conservadora clara en política internacional y nacional. Bush hijo hace esta declaración en un nuevo libro a punto de ser publicado, titulado “Los últimos republicanos”, de Mark K. Updegrove y se refiere a Donald Trump, por quien la familia Bush no tiene demasiado aprecio.

Jorge Díaz Cardiel, autor de media docena de libros sobre el presidente Barack Obama y otra obra sobre el presidente Donald Trump (“Hillary versus Trump”, 8 de noviembre de 2016), en su nuevo libro, “Trump, año uno”, explica cómo en noviembre de 2016, contra todo pronóstico, un empresario sin experiencia política se convirtió en presidente de Estados Unidos. Su lema fue “América primero” y su electorado, primordialmente, blancos pobres desencantados con los políticos al uso, el llamado “establishment”. Atrás quedó Hillary Clinton, ex primera dama, secretaria de estado y senadora. En su obra “Hillary versus Trump”, publicado el mismo día en que se celebraron las elecciones (8 de noviembre de 2016), Díaz-Cardiel anticipó la -aparentemente inexplicable- victoria de Trump.

Ahora, en “Trump, año uno”, con acceso a fuentes inéditas, el autor narra una historia de grandes promesas y mayores desencantos. Donald Trump, con su partido al mando de la judicatura y el poder legislativo, hubiera podido, en su primer año de mandato, cumplir con su agenda política. No ha sido así. Obamacare sigue en pie, al igual que la reforma financiera Dodd-Frank. Reforma fiscal, presupuestos, plan de infraestructuras, crecimiento del PIB del 4%..., siguen en el tintero, esperando la firma del presidente. La economía sigue el mismo ritmo impuesto por Obama. ¿Por qué no ha logrado Trump sacar adelante su agenda, controlando los tres poderes del estado?

En el exterior, América se aleja de la globalización y abraza el proteccionismo. Luchar contra el cambio climático es una quimera. Los conflictos se han multiplicado: con la Unión Europea, con Rusia, con China, mientras el proceso de paz en Oriente Medio está parado. Racismo, desigualdad social, descontento de las minorías, inmigración, han causado enfrentamientos entre americanos como no se veían en Estados Unidos desde la Guerra de Vietnam. Los demócratas no tienen líder. Los escándalos no afectan al presidente. Su partido no le quiere. Pero un 78% de blancos y un 50% de hispanos legales apoyan a Trump y su visión de América y el mundo. De nuevo, contra todo pronóstico, Trump podría volver a ganar las elecciones presidenciales de 2020.

En esta obra -a la que el autor ha dedicado doce meses de estudio en Estados Unidos recorriendo 40 estados, realizando docenas de encuestas, miles de artículos y acudiendo a cientos de libros-, el lector será testigo del año político más intenso de la vida de América desde 1961 -cuando JFK, Kennedy, tomó posesión- y la proyección de la presidencia de Trump a tres años vista o, quizá, incluso, siete años más.





Jorge Díaz-Cardiel Torres es Socio Director General de ADVICE Strategic Consultants. Premio Economía de España 1991 por las Cámaras de Comercio