El colapso de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares retrasa el juicio de Bankia a otoño

Sólo falta que la Sala de lo Penal de la AN fije el calendario de señalamientos y que den comienzo las vistillas. Pero, según ha podido saber El Confidencial Digital de fuentes cercanas al caso, el juicio no dará comienzo hasta, al menos, el otoño de este año.

Por tanto, quedan bastantes meses para que Rato y los otros treinta acusados se sienten en el banquillo. El motivo de este retraso es, según afirman las mismas fuentes a ECD, el colapso de las macrosalas de la AN de San Fernando de Henares, donde deben tener lugar las sesiones debido al elevado número de acusados.

Calendario ocupado

Al menos hasta después de verano seguirán celebrándose otros macro procesos en la sede de San Fernando. El más claro es el del caso Gürtel, cuya primera pieza separada está vista para sentencia pero aún se juzga la trama valenciana y está pendiente la de papeles de Bárcenas.

También están pendientes de juicio otros procesos, la mayoría, relacionados con presuntos delitos de terrorismo yihadista; entre otros, el de los atentados de La Rambla del pasado mes de agosto.

El calendario de la Audiencia Nacional para la sede de San Fernando queda muy apretado y ha obligado a la Sala de lo Penal a esperar a que se celebren los juicios previstos antes de señalar las vistas para el caso Bankia.

Planea una condena de cinco años para Rato

Después de cinco años de instrucción, el juez Andreu ha dictado finalmente la apertura de juicio oral para el ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato; el ex vicepresidente, Juan José Olivas; los ex consejeros José Manuel Norniella y Francisco Verdú y los vocales, administradores y consejeros entre 2010 y 2011. La Fiscalía anticorrupción pide penas de cárcel para los cuatro primeros.

Asimismo, Andreu ha sentado en el banquillo al Banco Financiero y de Ahorros (BFA) y a la consultora Deloitte por falseamiento de las cuentas de la entidad en los ejercicios 2010 y 2011, previas a su cotización en el parqué.

El instructor considera que, además de Bankia, tanto BFA como Deloitte falsearon los datos del folleto que explicaba la situación financiera de la entidad, que en realidad estaba más descapitalizada de lo que informaba a los accionistas.

Según el escrito, no reflejaron la imagen fiel de Bankia para obtener “a toda costa” los fondos necesarios para cubrir los requisitos que se le exigían. En cambio, el Ministerio Público no inculpó a ninguna de las sociedades.

Quedan fuera MAFO, Zapatero y Salgado

La acusación popular Confederación Intersindical de Crédito (CIC) solicitó el procesamiento del ex gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, por la responsabilidad como máxima autoridad financiera de la salida a Bolsa de Bankia con un balance inadecuado.

Sin embargo, la Sala Tercera de lo Penal de la AN lo rechazó, así como la petición de que se juzgara al ex presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura, al que también cargan de responsabilidad en los hechos.

Quedan también fuera de la causa el ministro de Economía, Luis de Guindos, que llevó a cabo la nacionalización de Bankia y el rescate de 22.000 millones por parte del FROB, y el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al frente del Ejecutivo cuando la entidad comenzó a cotizar.

Tampoco será juzgada la entonces ministra de Economía, Elena Salgado, vapuleada en el Congreso durante la comisión de investigación sobre la salida a Bolsa de Bankia. El PSOE ofreció su cabeza al PP a cambio de salvar a Zapatero de las acusaciones más graves y de no atacar en exceso a Guindos.