Anticapitalistas y errejonistas exigen que el futuro de Pablo Iglesias se vote en un congreso extraordinario

División en Podemos por el chalet del líder del partido

Rechazan la consulta a las bases porque abre la puerta a elegir a dedo a su sucesor y no da opción a presentar un candidato alternativo

La consulta a las bases de Podemos sobre la continuidad de Pablo Iglesias e Irene Montero en el partido ya está en marcha. Hasta el próximo domingo, los militantes deberán votar si quieren que el secretario general y la portavoz parlamentaria continúen en sus puestos. No obstante, la dirección no ha explicado qué pasará si la pareja no consigue el apoyo esperado.