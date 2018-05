“Anuncia hoy una fecha de elecciones”: mensaje a Pedro Sánchez ante la moción de censura

Según explican a El Confidencial Digital dirigentes socialistas con información de primera mano sobre lo que está ocurriendo en Ferraz desde finales de la semana pasada, integrantes de la ejecutiva de Pedro Sánchez han insistido al secretario general, durante las últimas horas, en la necesidad de anunciar ya una fecha para celebrar elecciones generales para que la moción prospere.

Los defensores de esta estrategia, con José Luis Ábalos a la cabeza, consideran que la convocatoria de esos comicios es la única vía para que Ciudadanos respalde al PSOE en su plan de desalojar a Rajoy del Gobierno. Un apoyo, el de la formación naranja, que puede ser necesario si finalmente el PNV, que sigue deshojando la margarita, se descuelga en el último momento.

Anuncio “bomba” durante el debate

Las fuentes consultadas por este diario explican que Sánchez, defensor el viernes de llevar a cabo un “programa de Gobierno” nada más aterrizar en La Moncloa, ha ido “cambiando de opinión” conforme se iba acercando el Pleno de la moción de censura. Tanto, que no se descarta, incluso, que realice el anuncio sobre la fecha de las elecciones durante el propio debate.

Ese anuncio, que sería “toda una bomba”, dejaría sin argumentos a Ciudadanos para no apoyar la moción, ya que Albert Rivera ha exigido generales después del verano para respaldar a Sánchez. El PSOE, de hecho, ha ofrecido a Ciudadanos consensuar una fecha, pero no ha recibido respuesta. Por eso, “proponer nosotros un calendario electoral inmediato sería definitivo”.

El partido naranja, con este escenario, “no podría rechazar la moción”, ya que “ellos no pueden presentar una nueva en solitario, al no disponer del mínimo de 35 diputados, y no van a aceptar el respaldo de Podemos a cambio de pactar con ellos la fecha”. Por tanto, concluyen, “es su oportunidad, y también la nuestra, para echar a Rajoy del Gobierno y convocar elecciones”.

Además, destacan, el hecho de estar en La Moncloa hace que el PSOE esté al frente de la organización de esos comicios, lo que siempre es una ventaja, y el pacto con Ciudadanos para hacer caer al Ejecutivo del PP podría sentar las bases para un acuerdo postelectoral “si salen los números”.

Sánchez prefiere al PNV

Las posibilidades de que Sánchez anuncie este jueves, o incluso el viernes in extremis, la fecha de las elecciones, afirman desde el PSOE, “está tomando cuerpo”, sobre todo después de saber que Ábalos, el principal defensor de esa estrategia, ha sido el elegido para defender la moción antes de la intervención del líder socialista.

El secretario de Organización, de hecho, ha sido clave a la hora de convencer a Sánchez de que el PSOE debía mantener abierta la “opción Ciudadanos”, a pesar de las negociaciones con el PNV. Entre otras cosas, porque los nacionalistas vascos, que están dando esperanzas en Ferraz, pueden dejar a los socialistas en la estacada en el último segundo.

Sánchez, no obstante, ve mucho más beneficioso el apoyo del PNV que de Ciudadanos, ya que los vascos no le exigirán elecciones inmediatas y, por tanto, tendrá la opción de gobernar e intentar sacar adelante una serie de reformas que refuercen su proyecto de cara a unos nuevos comicios. Pese a ello, insisten las fuentes consultadas, ya no se cierra a pactar con Rivera “por si acaso”.