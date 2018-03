Bárcenas consigue demostrar que medio millón de euros en Suiza proviene de obras de arte

La primera época de la trama, que es la que se ha juzgado en la Audiencia Nacional, corresponde al periodo 2003-2008 y a los ocho millones de euros que Bárcenas ingresó durante esos años en el país alpino.

Según ha podido saber El Confidencial Digital, durante el proceso, el ex tesorero intentó varias veces que se ordenara investigar de dónde provenían 500.000 euros que le fueron ingresados en 2003. Según el propio Bárcenas, la Fiscalía no solicitó esa prueba por “dejadez”, obviando la “presunción de inocencia” del ex tesorero.

Antes de la primera vista del juicio, el ex tesorero ‘popular’ solicitó averiguar a quién transfirió Banca Pictet, con sede en Ginebra, la cantidad de 927.700 euros en 2003 y la trayectoria de ese dinero. El nombre de la cuenta destinataria era Glotón, de Banca Gottardo (Lugano). La petición no fue atendida por las fiscales.

Durante el juicio, la defensa de Bárcenas siguió reclamando que se practicara esa diligencia y en marzo, consiguió que la Sala librara comisión rogatoria a Suiza para que informara de forma “urgente” quién fue el destinatario del dinero. El objetivo del tribunal era obtener ese dato antes del fin del juicio, cosa que no ha sido posible.

La contestación de Suiza llegó en diciembre, acreditando que el millón de euros en cuestión fue enviado a la cuenta Glotón y que el titular de la misma es el ex tesorero de Alianza Popular Rosendo Naseiro.

Además, detalló el recorrido que siguió el dinero a continuación: 500.000 euros fueron transferidos a la cuenta Obispado, del que era titular Francisco Yáñez. Éste fue socio de Bárcenas en un negocio de productos madereros radicado en Costa Rica. Desde la cuenta de Yáñez pasó a la de Bárcenas.

Dos cuadros van der Hamen

Dicha operación quedó demostrada a través de un documento no firmado por Paz Naseiro, hija del ex tesorero de AP, que detalla la compra de dos cuadros del pintor holandés del siglo XVII Jan van der Hamen. Paz Naseiro ya confirmó en juicio que Bárcenas había prestado dinero a su padre con ocasión de la compra de otros dos cuadros del mismo pintor.

La información remitida por Suiza permite determinar que de los ocho millones ingresados entre 2003 y 2008, 500.000 euros no provinieron de donaciones ilegales, como sospechaba el Ministerio Público, sino de operaciones de compra venta de arte.

Dentro de la colección Naseiro figuran varios cuadros del pintor holandés y forman parte a día de hoy de la colección nacional del Museo del Prado, colección que el BBVA adquirió al ex tesorero Rosendo Naseiro y los entregó a la pinacoteca junto a otras 38 obras como pago de 25 millones de euros de impuestos al Estado.

Los dos van der Hamen que tratamos en esta noticia son distintos de los que adquirió Naseiro en 2002 y que generaron sospechas sobre Bárcenas: el ex senador solicitó un préstamo de 325.000 euros para la compra de los cuadros, que devolvió pasado mes y medio, sumando 5.000 de los gastos. La Policía sospechó que se trató de una operación falsa para encubrir el blanqueo de dinero.

Bárcenas siempre insistió en que prestó ese dinero para la compra de aquellos cuadros pero Naseiro lo negó en juicio. No obstante, la versión de Bárcenas fue confirmada por un intermediario de la compra de los cuadros, Miguel Granados, y por la propia hija de Naseiro.

Se trató de una mediación del ex senador, que se ofreció a prestar dinero a Naseiro para poder adquirir los cuadros, un par de bodegones. Finalmente, Naseiro le dijo que se retiraba de la compra, por lo que Bárcenas devolvió el préstamo sin obtener beneficio alguno del mismo, publicó en 2011 El País.

Prueba para el recurso

Aunque la prueba enviada por Suiza exculpa a Bárcenas de haber ingresado dinero ilícito en su cuenta helvética, no es útil puesto que se ha obtenido una vez concluido el juicio.

Sin embargo, según ha podido saber este confidencial, el ex tesorero podría utilizar la prueba ante el Supremo en el momento de recurrir la sentencia de la AN que se espera para antes de este verano.