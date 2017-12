Bárcenas no se fía de Ignacio González y de Zaplana

Para esta segunda pieza separada, el juez José de la Mata ha citado a declarar en calidad de testigos a los ex presidentes autonómicos Ignacio González y Eduardo Zaplana. Acudirán a la AN como testigos y serán interrogados sobre los presuntos pagos en b que efectuaron empresarios de la construcción al PP a cambio de la concesión de obras públicas.

El magistrado ha ordenado la comparecencia de González y Zaplana a raíz de unas conversaciones intervenidas por la Guardia Civil y que forman parte del sumario del caso Lezo, también en fase de instrucción en el Juzgado número 6 de la AN.

Polémicas conversaciones

Se trata de pinchazos telefónicos que la Unidad Central Operativa (UCO) realizó, por orden judicial, a los dos ex altos cargos del PP. Se desarrollaron en enero en el marco de la investigación de la trama del Canal de Isabel II.

En las mismas, ambos ex presidentes hablaron sobre una conversación grabada entre un empresario y el ex tesorero del PP Álvaro Lapuerta. Ambos fijaron el pago de comisiones por parte del partido.

Años más tarde, el gerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, le entregó la cinta al periodista Julio Ariza y éste chantajeó a Rajoy. Según González, Bárcenas tuvo que pagar al director de Intereconomía para evitar que difundiera la comprometedora grabación.

Esta parte del diálogo entre Zaplana y González no es la más polémica de sus conversaciones, pero ha sido la decisiva para que De la Mata los haya citado a declarar. Otros pinchazos han revelado las críticas que los ex presidentes autonómicos hicieron a Esperanza Aguirre, Rita Barberá o Mariano Rajoy.

Desconfianza de Bárcenas

Una vez visto para sentencia el primer juicio de Gürtel, Bárcenas encara la segunda época de la trama, que se antoja más complicada por los manuscritos que le incriminan directamente en la causa.

Los ‘papeles de Bárcenas’ son también comprometedores para varios altos cargos del PP, que pueden verse acusados de aceptar comisiones y sobresueldos de manos del ex tesorero. Desde el ex ministro y ex embajador Federico Trillo hasta el mismísimo Mariano Rajoy, pasando por Javier Arenas o Jaime Mayor Oreja.

En este sentido, El Confidencial Digital ha podido saber que Bárcenas desconfía de las declaraciones que harán Zaplana y González ante De la Mata y el fiscal. El ex tesorero asegura que los ex presidentes de la Comunidad de Madrid y de la Comunidad Valenciana tengan la intención de contar la verdad desde el banquillo.

En cualquier caso, Bárcenas no cree que González y Zaplana sean imparciales cuando declaren sobre la presunta financiación irregular del PP. Según afirman a ECD fuentes cercanas al ex tesorero, éste hubiera preferido el fin del sumario de Lezo antes de que comenzaran las declaraciones sobre los famosos papeles.

La tesis de Bárcenas es que se vería menos perjudicado si las comparecencias estuvieran más separadas en el tiempo. Pero ambas causas están en fases similares y teme que el análisis de la misma prueba en dos casos distintos pueda perjudicarle.

Bárcenas duda de la buena fe de González y Zaplana porque éstos se han visto “abandonados” por la dirección del PP cuando se han visto involucrados en casos de corrupción, especialmente el ex presidente madrileño. Por eso, prevé que en su declaración impliquen a altos cargos del PP, y por ende, al propio ex tesorero.