La CUP decidirá quién gobernará en Cataluña y prefiere a Junqueras

“Yo soy el presidente del Govern, y seguiré siéndolo si el Estado español respeta los resultados de las elecciones”. Así de contundente se mostró el pasado sábado Puigdemont, en una entrevista concedida a Reuters, en la que dejó claro su intención de presentarse a la investidura. Sin embargo,el principal escollo del líder de JxCAT será Esquerra, y no el Estado.

Así lo confirman a El Confidencial Digital altos cargos de ERC, que no descartan, ni mucho menos, a Oriol Junqueras como president de Cataluña.

Puigdemont no puede gobernar desde Bruselas...

A pesar de quedar por detrás de Junts per Catalunya, los republicanos van a “exigir todo” a la antigua Convergència porque, entre otras cosas, “así lo han prometido ellos durante la campaña”.

Desde Esquerra recuerdan, en ese sentido, que Puigdemont y todo su equipo de campaña han repetido, durante el último mes, que el único gobierno posible para Cataluña era el “Govern legítimo” depuesto tras la aplicación del artículo 155. Y, añaden, “si el president no puede gobernar porque está en Bruselas , la alternativa es el vicepresidente: es Junqueras”.

Hasta la fecha, la respuesta del PDeCAT es que Puigdemont volverá antes de la sesión de investidura y que, de esta forma, podrá presentarse al Parlament como candidato Pero en ERC no las tienen todas consigo. Incluso, especulan con la posibilidad de que la antigua Convergència presente otro aspirante a la presidencia.

Los republicanos ya han avisado al Partit Demócrata que no aceptarán un “candidato sorpresa” que se saque de la manga Puigdemont: “Puede pensar que investiríamos a Elsa Artadi, pero se equivoca”. Además, añaden que, “si él no puede ser investido, lo tiene que ser el número dos del antiguo Govern y no alguien de la lista del PDeCAT”.

La CUP prefiere a Junqueras

La postura de ERC podía interpretarse como una estrategia de presión de cara a lograr un buen pacto de gobierno para los intereses de los republicanos, pero lo cierto es que se fundamenta también en el apoyo explícito que la CUP ha dado a Esquerra.

Altos cargos de ERC confirman a este confidencial que, en las semanas y los días previos a las elecciones del 21-D, “hubo contactos con los cuperos” para diseñar un gobierno de izquierdas y a favor de la república catalana. Entonces, todas las encuestas situaban a ERC como la primera fuerza, pero lo cierto es que la situación, en esencia, tampoco ha variado mucho.

Las fuentes consultadas recuerdan que existe mayoría independentista y que hay una “voluntad clara” por parte de la CUP para que el próximo presidente sea de Esquerra: “Somos los únicos que hemos diseñado listas para formar un gobierno plenamente ejecutivo y hemos hablado de proyectos concretos con ellos. Por eso nos prefieren”.

La CUP ya se impuso a Artur Mas

Además, en ERC recuerdan “las dudas” que generó Puigdemont en los días previos a la declaración unilateral de independencia y la aplicación del 155: “Amagó con convocar elecciones si le aseguraban que no tendría que responder ante la Justicia. Y eso no lo olvidamos nosotros, ni tampoco la CUP”.

Los "cuperos", añaden desde Esquerra, “no le han perdonado ese amago” al ex president, y por tanto su apuesta firme es Junqueras.

Una posición clave, teniendo en cuenta que el voto de los cuatro diputados de la CUP será imprescindible para alcanzar una mayoría independentista: “Ya pasó en 2015, cuando Mas se resistía a dejar paso a otro y la CUP se impuso. Ahora puede ocurrir lo mismo con Puigdemont”.

Puigdemont no tendrá libertad de movimientos

Además, e independientemente de las “supuestas buenas intenciones” que pudiera tener Puigdemont, lo cierto es que -así lo ven en Esquerra-, el ex president “no tendrá libertad de movimientos” al frente de la Generalitat. Y, por lo tanto, “es necesaria la figura de Junqueras como alternativa”.

Los republicanos sostienen que Puigdemont estará “atado de pies y manos” a lo que diga la dirección de su partido, con Artur Mas y Marta Pascal a la cabeza.

Además, al regresar a España se abrirá causa contra él y, “con la amenaza de la condena y la inhabilitación”, cualquier movimiento suyo al frente del Govern “va a estar influido por lo que digan los tribunales”.

La situación de Junqueras no es mucho mejor que la de Puigdemont, ya que está en prisión preventiva y el juez Llarena se ha negado, de momento, a concederle la libertad condicional. Pero en ERC aseguran que “más pronto que tarde” saldrá de prisión y, además, tendrá más opciones de gobernar porque “su condena será más tardía que la de Puigdemont”.

Por último, y en caso de volver a la cárcel siendo presidente, destacan que “nosotros, a diferencia de JxCAT, tenemos un relevo natural como es Marta Rovira”.