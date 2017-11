Carme Forcadell está dispuesta a colaborar con la Justicia para evitar ir a la cárcel

Según ha podido saber El Confidencial Digital, Forcadell y la Mesa del Parlament tienen garantías de que evitarán el ingreso en la cárcel en calidad de prisión provisional. Esta medida cautelar sí la ha aplicado la Audiencia Nacional tanto a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart como a Oriol Junquerasy otros siete ex consellers del Govern.

Disconformidad del TS con la prisión preventiva

Una de las razones de Lamela para dictar prisión provisional fue que ningún investigado, salvo Santi Vila, quiso declarar ante el fiscal durante el interrogatorio. De hecho, Vila pudo eludir la cárcel tras abonar una fianza de 50.000 euros. Los Jordis y los ex miembros del Govern ingresaron el mismo día de la comparecencia en varios centros penitenciarios de Madrid.

La prisión incondicional de los ex consellers no ha sido bien recibida por los magistrados del Tribunal Supremo. Éstos, con la vista puesta en las elecciones del 21-D, consideran que la cárcel da una baza al independentismo, según ha informado el diario El País.

Pese a ello, la colaboración con la Justicia sigue siendo un punto clave, la condición de la que dependen en buena parte las medidas cautelares que impondrá Llanera a Forcadell y la Mesa. Por eso, los seis imputados han decidido responder a las preguntas que les hará el Ministerio Público.

Prestarán declaración

Fuentes del entorno de Forcadell aseguran que ésta es una de las razones por las que los ex miembros de la Mesa se ahorrarán la prisión incondicional sin fianza.

A los imputados también les ha llegado indirectamente el dato de que el juez no dictará cárcel si los implicados colaboran y contestan a las preguntas del fiscal y del propio magistrado durante la declaración.

Y esto es lo que van a hacer los cinco citados para hoy en el TS: Carme Forcadell, Lluís Maria Corominas, ex vicepresidente primero de la Mesa y ex presidente del grupo parlamentario Junts pel Sì; Lluís Guinó, ex vicepresidente y diputado de Junts pel Sì; Anna Simó, ex secretaria primera y diputada de ERC; Ramona Barrufet, ex secretaria cuarta y diputada de Junts pel Sì y Joan Josep Nuet, ex secretario tercero y diputado de Catalunya Sì Que Es Pot.

Forcadell no quería declarar

Según ha sabido ECD por fuentes del entorno más próximo a Forcadell, la ex presidenta del Parlament tenía previsto no declarar desde que el TS admitió la querella.

Es legítimo que un investigado se acoja a su derecho a no declarar, y es eso lo que planeó la ex presidenta del Parlament: contestar sólo a las preguntas de su abogado, Andreu van den Eyden, y hacer caso omiso a las del fiscal.

Forcadell estaba dispuesta a ceñirse a esta estrategia incluso aunque le acarreara la prisión preventiva. Consideraba que la causa es una injerencia del Gobierno en la Justicia española, al igual que la aplicación del artículo 155. Por eso, insistía, el Ministerio Público no era competente para interrogarla.

La expresidenta del Parlament prefería correr la misma suerte que los ocho ex consellers presos en lugar de la de Puigdemont, en Bélgica desde el pasado lunes y fuera del alcance de la Justicia española, por el momento.

Los otros imputados se han echado atrás

Sin embargo, después de conocer que era posible evitar la cárcel si declaraban, los otros ex miembros de la Mesa, Corominas, Guinó, Simó, Barrufet y Nuet, se echaron atrás: “no van a querer arriesgarse; contestarán si es lo que el TS quiere” con tal de quedar libres, según explican fuentes del entorno de Forcadell.

Ésta “hubiera resistido, pero los otros la han dejado en una posición más incómoda”, aseguran las mismas fuentes. Precisan que no podía ser la única imputada en la causa que no respondiera porquepodía afectar negativamente a las medidas cautelares de los otros imputados.

Así pues, para no perjudicarles, Forcadell ha decidido unirse finalmente a sus ex compañeros en el Parlament. Todo apunta a que los seis imputados por tramitar las leyes de desconexión y declarar la independencia quedarán libres.

Acumulación de las causas

Por otro lado, el Supremo es partidario de acumular las causas abiertas por la deriva independentista en un solo órgano, el propio TS. Era la idea inicial de la Fiscalía General del Estado.

Sin embargo, el Ministerio Público cambió de opinión en el último momento tras conocerse las medidas del Gobierno para Cataluña: Rajoy anunció la disolución del Parlament y la convocatoria de elecciones. Así las cosas, los ex consellers dejaron de ser aforados, pero no los miembros de la Mesa.

Con esta disparidad de circunstancias, la Fiscalía decidió finalmente enviar dos querellas distintas: una a la Audiencia Nacional (la de los ex consellers) y otra al Tribunal Supremo (la de los miembros de la Mesa), que ha recaído en Llanera.

Una vez tome declaración a los imputados, Llanera decidirá si el TS es competente para dirigir también la causa abierta contra los ocho ex consellers, presos en varias cárceles madrileñas. En caso afirmativo, el Supremo podrá cambiar de criterio respecto a las medidas cautelares de los investigados. También la de prisión preventiva.