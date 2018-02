Cataluña no tendrá otro candidato a la Generalitat hasta marzo

“El viernes quedó claro que, de momento, no hay nada que hacer”. Con estas palabras explica un dirigente de Esquerra la reunión que Puigdemont mantuvo con los cuatro ex consejeros fugados y sus abogados en Waterloo. Muchos vieron en ese encuentro el primer paso del ex president para anunciar su renuncia a la investidura, pero lo cierto es que “sigue en sus trece”.

Así las cosas, con un Puigdemont cerrado en banda y con varios días de citaciones en el Supremo por delante, Roger Torrent tiene claro que la convocatoria de un nuevo pleno de investidura es inviable a día de hoy. De hecho, según ha podido confirmar El Confidencial Digital, el presidente del Parlament ha decidido no mover un dedo hasta marzo.

El TC, posible aliado del PDeCAT y ERC

El propio Torrent, y las direcciones del PDeCAT y ERC, señalan el próximo mes como “decisivo” para que haya nuevo Govern. Ambas formaciones calculan que el Tribunal Constitucional se pronunciará en marzo sobre el recurso del Gobierno a la investidura telemática de Puigdemont, que a finales de enero dejó en suspenso.

Las fuentes consultadas por ECD explican que si el TC descarta definitivamente la elección a distancia del ex president, “será el momento para moverse y buscar una solución que desbloquee la actual situación”.

En concreto, tanto el PDeCAT y ERC tienen pactado que, de producirse una sentencia contraria a Puigdemont, ambos partidos, en especial la antigua Convergència, redoblarán su presión contra el ex president para que dé un paso atrás. Le insistirán en que no puede gobernar y que es necesario que Cataluña forme un nuevo Govern para acabar con el 155.

Habrá nueva ronda de consultas

Desde ERC confirman a este confidencial que Roger Torrent no convocará, en lo que resta de mes, una nueva ronda de consultas.

Explican, en este sentido, que Puigdemont se mantiene como candidato y que, hasta que no exista sentencia del Constitucional o renuncia por parte del ex president, esa situación no va a cambiar.

Las mismas fuentes, no obstante, reconocen que en marzo “será necesario” volver a tomar la iniciativa. Añaden, además, que, al convocar una nueva ronda de consultas, el objetivo es “proclamar un candidato definitivo y que, además, pueda ser investido”.

Frenazo a la “reforma Puigdemont”

A la espera de esos nuevos contactos del presidente del Parlament con los partidos políticos, la Mesa de la Cámara volverá a reunirse este martes con un importante asunto a tratar: la reforma de la Ley de Presidencia propuesta por Carles Puigdemont para poder presidir la Generalitat a distancia desde Bruselas.

Ese proyecto, que no ha gustado ni al PDeCAT ni a ERC, supone un nuevo reto para ambas formaciones, que se exponen a las protestas de los sectores más independentistas si lo rechazan, y a una posible imputación para sus diputados si la aprueban.

Ante ese escenario, fuentes de la Mesa del Parlament dan por hecho que Torrent volverá a pedir un nuevo informe jurídico a los letrados de la Cámara para “ganar tiempo” y, después, “justificar su rechazo”. De confirmarse esa tesis, “sería un nuevo palo a Puigdemont”, que anticiparía lo que le espera al ex president en marzo...