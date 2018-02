A Ciudadanos, palo en Madrid y zanahoria en provincias: consigna de Rajoy a los barones

Según cuentan a El Confidencial Digital dirigentes nacionales del PP, tanto Rajoy como la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, llevan semanas analizando cuál debe ser la respuesta de los populares al crecimiento de Ciudadanos en las encuestas desde las elecciones en Cataluña.

Contra los socios de gobierno

Tras esos comicios, y la negativa de C´s a prestar un escaño al partido en el Parlament para que pueda formar grupo parlamentario, la respuesta del PP ha sido un ataque constante a sus todavía socios de gobierno. Una postura que se ha asentado en dos acusaciones: “Su estrategia del voto útil ha perjudicado en Cataluña a los constitucionalistas; y su veto al PP beneficia a los independentistas”.

Esos mensajes agresivos, no obstante, no han calado en la opinión pública, y la estrategia no ha convencido a algunos altos cargos y barones del partido. Alberto Núñez Feijóo, de hecho, reconoció a los suyos que no comulga con la consigna de atacar a Ciudadanos, sobre todo, porque “es probable que les necesitemos para gobernar”.

Conscientes de esas críticas internas, y de la inminencia de elecciones autonómicas y municipales en apenas un año, tanto Rajoy como Cospedal han repensado la forma de contrarrestar a Ciudadanos.

Una estrategia que explicarán el lunes a los líderes regionales del PP, y que se resume en dos principios fundamentales:

1. Arrinconar a C´s en el Congreso...

En la dirección nacional del partido tienen claro que el PP “ha dejado crecer” a Ciudadanos, en la primera parte de la investidura, por tratarle como “socio preferente” en el Congreso. El pacto de investidura, y el apoyo a los Presupuestos, favorecieron esa línea de colaboración.

Los populares acusan a Ciudadanos de “aprovecharse” de esa alianza parlamentaria: “Hemos compartido proyectos legislativos con ellos, y la estrategia era proponerlos ellos en el Congreso antes de que lo aprobáramos nosotros en el Consejo de Ministros. De esa forma, se colgaban la medalla”.

Lo mismo ocurrió, aseguran en Génova 13, con la aplicación del 155, rechazada en verano por C´s y luego reclamada cuando “ya estábamos negociando con ellos y el PSOE cómo llevarlo a cabo”.

Una estrategia “desleal” de la que el PP ha aprendido: “Ya no son el socio prioritario en el Congreso”, advierten.

Así, y según confirman a ECD altos cargos del partido, Rajoy transmitirá el lunes a los líderes regionales que el PP buscará “arrinconar” a Ciudadanos en el Congreso, por la vía de priorizar los acuerdos con el PSOE para sacar adelante los “grandes pactos”.

Los populares citan la reforma de la financiación autonómica, la remodelación del consejo de RTVE, y la elección de nuevo Defensor del Pueblo, cargo que ocupa el socialista Francisco Fernández Marugán, en funciones desde el cese en julio de Soledad Becerril por haber cumplido los cinco años de su mandato.

A la pregunta de si esa nueva táctica puede poner en riesgo los Presupuestos de 2018, las fuentes consultadas por ECD responden que “no está nada claro” que vaya a haber Presupuesto, ya que “ni C´s ni PNV parecen estar por la labor”. Por tanto, añaden, “no vamos a cambiar nuestra acción de gobierno, ni tampoco la parlamentaria, por ellos”.

2. A acercarse a ellos en las Comunidades Autónomas

La estrategia agresiva del PP con Ciudadanos en la Cámara Baja no será extensible a otros ámbitos. Es más, Rajoy apuesta por tenderles la mano en los ámbitos nivel regional y local. Es decir, “donde más nos necesitamos entre nosotros”.

Así, desde Génova definen la nueva estrategia del presidente respecto a los de Rivera como la del “palo y la zanahoria”. Zanahoria en provincias.

El presidente del Gobierno y del PP tiene claro que, a un año de las elecciones municipales y autonómicas, es inviable romper la relación con Ciudadanos porque, después de la cita con las urnas, el partido les va a necesitar para formar gobierno tanto en ayuntamientos como en autonomías. Incluso, en las diputaciones, donde C´s entrará con mucha fuerza.

Así pues, Rajoy pedirá el lunes a los barones que inicien una estrategia de acercamiento a la formación naranja en sus respectivos territorios: “Hay que darles bola. Reunirse con ellos, incluso en los sitios donde no tengan aún representación parlamentaria”.

El objetivo, explican las fuentes consultadas, es “empezar a tejer una alianza” de cara a los comicios de 2019. Y, para eso, “es imprescindible demostrar, y hacer ver, los puntos en común que tenemos en nuestros respectivos programas”.

Cospedal, promotora en Castilla-La Mancha

Desde la ejecutiva del PP confirman a este confidencial que la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, ha sido la principal impulsora de esta iniciativa, que ella ya ha empezado a aplicar en Castilla-La Mancha.

La presidenta del PP en esa región ha pedido a su ejecutiva que se reúnan con los líderes autonómicos de Ciudadanos, a pesar de que el partido aún no tiene, en las Cortes de Castilla-La Mancha, ni un solo diputado.

Vicente Tirado, número dos de Cospedal en la comunidad, ya ha mantenido conversaciones con la líder manchega de C's, Orlena de Miguel. Ambos han coincidido en que “hay que evitar un nuevo gobierno de Page con Podemos”.

Una consigna que los diferentes barones del PP transmitirán a Ciudadanos en sus respectivas regiones.