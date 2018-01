Ni Cospedal ni Soraya: los dirigentes del PP prefieren a Feijóo para suceder a Rajoy

Según ha podido escuchar El Confidencial Digital a estos cargos del PP, algunos de ellos con puestos relevantes en Génova, después del 21-D, el partido se encuentra en un “estado de depresión” en el que, en vez de hacer autocrítica, “se buscan culpables de fuera” y, además, “se está errando en la estrategia”.

Así, la consigna de la ejecutiva nacional tras las catalanas ha sido atacar a Ciudadanos. Primero por su campaña del “voto útil” que perjudicó a los otros dos partidos constitucionalistas -PSC y PP- y segundo por “pura táctica marcada por Cospedal” para intentar debilitar a un rival “que se está llevando a gran parte de nuestro electorado”.

Ni Cospedal ni Soraya

La propia secretaria general, de hecho, es uno de los principales bancos de las críticas de aquellos dirigentes del PP que piden cambios ya, antes de las próximas elecciones generales. Su “empecinamiento” en mantener su puesto en Génova pese a ser ministra está provocando que “el partido esté desatendido y eso esté repercutiendo a nivel organizativo”.

Si a Cospedal le reprochan sus “ausencias” en la ejecutiva nacional, a Soraya Sáenz de Santamaría - sobre el papel su principal rival en la carrera sucesoria de Rajoy- le echan en cara su “línea blanda” con Cataluña, que ha perjudicado al partido el 21-D. La vicepresidenta, aseguran, “ha seguido el juego” a los independentistas y el electorado no lo ha perdonado.

Tanto Soraya como Cospedal forman parte de los componentes del Ejecutivo que un nutrido grupo de dirigentes relevaría en una crisis de Gobierno que muchos reclaman. Ambas, por tanto, empiezan a perder fuelle como posibles sucesoras de Rajoy.

Feijóo gana apoyos...

Los dirigentes del PP consultados por este confidencial señalan a Alberto Núñez Feijóocomo la persona idónea para tomar las riendas del partido, “a poder ser, incluso antes de las generales, para evitar que Ciudadanos no nos supere solo en votos, sino también en escaños”.

El presidente de la Xunta, recuerdan estas fuentes, “es el único” que no ha permitido el crecimiento de la formación naranja en su región, “renunciando a un discurso de perdedor” como el empleado por el PP tanto antes como después de las elecciones en Cataluña.

Estos cargos del PP reconocen que el nombre de Feijóo “ya se está moviendo” a nivel interno y que, cada día que pasa, “gana más apoyos”. Añaden, además, que en Génova empieza a visualizarse que el gallego está dando ya pasos para postularse: “No acudió a la Junta Directiva del lunes, se ha reunido con ministros y está dando entrevistas”.

… pero no le moverá la silla a Rajoy

Desde el entorno del presidente de la Xunta explican que la ausencia de Feijóo el lunes en Génova obedeció, únicamente, a la celebración de un desayuno informativo en Galicia “organizado con varias semanas de antelación”. El dirigente autonómico, por tanto, no quería, en ningún momento, marcar distancias con Rajoy.

En ese sentido, recuerdan que después del 21-D, el presidente convocó de urgencia en Génova un cónclave de las mismas características y Feijóo, a pesar de tener cerrada su primera entrevista con el nuevo líder del PSEO de Galicia, Gonzalo Caballero, acudió a Madrid posponiendo ese encuentro para más adelante.

Sobre los movimientos de varios dirigentes para convertir a Feijóo en sucesor de Rajoy, las mismas fuentes aseguran que son fruto de “llamadas de periodistas” y que, además, “forman parte de la lógica”, ya que “la gente del PP se acuerda primero de los que gobiernan en las diferentes regiones y Alberto, además, es el único que lo hace con mayoría absoluta”.

Pese a ello, aseguran desde su entorno, “Feijóo no va a intentar mover la silla a Rajoy. No lo hizo con Fraga en su día y no lo va a hacer tampoco”.

Lo que piensa Feijóo de Ciudadanos

Esa postura, no obstante, no quiere decir que el presidente de la Xunta se esté descartando de cara al futuro ni que esté totalmente de acuerdo con la estrategia que está llevando a cabo la actual ejecutiva.

Así, fuentes próximas a Feijóo aseguran que el dirigente autonómico no comulga con la nueva consigna de atacar a Ciudadanos. Explican, en ese sentido, que “no es lógico que, a un año de autonómicas y municipales, vayas contra los que luego te tienen que dar el gobierno. Seguro que hay alcaldes y presidentes regionales que no están a favor de esa línea de actuación”.

El presidente gallego, de hecho, fue el único que, tras la Junta Directiva del PP posterior a la debacle en Cataluña aprovechó su turno de palabra para felicitar a la formación naranja, además de no eludir la autocrítica ante “unos resultados que han sido malos”.