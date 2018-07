Cospedal impulsa un “pásalo” con las diez medidas políticas que defenderá si llega a la presidencia del PP

La ex secretaria general, precisamente, ha decidido impulsar un “pásalo”, a través de WhatsApp y de las redes sociales, con un decálogo de medidas que aplicará si logra la presidencia del Partido Popular después del Congreso del 20 y 21 de julio.

Cospedal y su equipo han querido, con esta medida, dar a conocer los proyectos políticos de esta candidatura, basados fundamentalmente en la defensa de la unidad de España, el cumplimiento de la ley y en el liberalismo económico. Vea, a continuación, el decálogo de propuestas de Cospedal para la presidencia del PP:

“1.La unidad de España es innegociable. Siempre estaremos firmes en la defensa de la Constitución, la Ley y la soberanía nacional.

2. Las víctimas del terrorismo serán siempre una prioridad para el Partido Popular. Las víctimas no pueden ver amenazadas su memoria, dignidad y justicia. El PP siempre estará en contra del acercamiento y excarcelación de terroristas, siempre exigirá el cumplimiento integro de sus condenas y siempre velará para que se establezca el verdadero relato de lo sucedido.

3. Defendemos la libertad individual y económica, siempre dentro del respeto a los demás y a las leyes. Defendemos la libertad religiosa y las creencias de todos, también las de los católicos, que parece ser a los únicos a los que se puede ofender y humillar en España.

4. Modificaremos la Ley de Símbolos para que se respeten nuestras señas de identidad: el himno nacional, la bandera y nuestros símbolos.

5. Garantizaremos la normal presencia de las Fuerzas Armadas en todos los territorios de España.

6. Garantizaremos que todos los niños y niñas puedan estudiar en castellano, nuestra lengua común. Defendemos el bilingüismo y trilinguismo y queremos que el Instituto Cervantes tenga presencia no solo fuera de nuestras fronteras, sino también dentro de España.

7. Promoveremos un ‘Erasmus’ nacional para que nuestros hijos puedan estudiar Secundaria y Bachillerato en cualquier rincón de España, para que así conozcan y amen mejor a su país.

8. Un buen sistema educativo necesita de un buen profesorado. El docente es la piedra angular del sistema educativo. Defendemos la autoridad de los docentes y queremos un nuevo modelo de acceso; un MIR educativo que debe basarse en el esfuerzo, la vocación, la implicación personal y el reconocimiento del mérito. Porque los colegios están para enseñar a pensar a nuestros hijos, y no para decirles qué han de pensar.

9. Promoveremos la modificación de la Ley electoral para que gobierne la lista más votada en todos los municipios.

10. Promoveremos que la selección española juegue en cualquier ciudad de España”.

El mensaje que se está enviando entre los integrantes del equipo de campaña y los afiliados concluye con esta frase: “Pásalo. Porque no hay victoria sin valores al igual que no hay proyecto de Gobierno si no hay proyecto de partido”.