ERC acusa al PDeCAT de dejar solos a sus “presos políticos”

Según explican a El Confidencial Digital desde ERC, el Partido Demócrata Catalán decidió diseñar, apenas unas horas después de conocerse el auto del juez, un cartel en el que solo daba ánimos a sus “propios presos políticos”.

Así, y bajo el eslogan de “Nunca estaréis solos”, el PDeCAT incluía dos imágenes de Joaquim Forn, ex consejero de Interior, y de Jordi Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana y número dos de Carles Puigdemont en la candidatura del partido a las próximas elecciones del 21 de diciembre.

Indignación de ERC

El cartel no gustó, en absoluto, a la dirección de ERC ni tampoco a sus votantes y militantes. Cargos de Esquerra consultados por ECD aseguran que “el PDeCAT solo se acuerda de sus presos a la hora de lanzar mensajes de apoyo”.

Así, censuran que el Partido Demócrata Catalán no incluyera, en su cartel del pasado lunes, imágenes de Oriol Junqueras y de Jordi Cruixat “simplemente por el hecho de no ir en sus listas o pertenecer a otro partido político”. Una decisón que no es comprensible en una formación que ha buscado reeditar la coalicón de Junts pel Sí con Esquerra hasta el último momento.

Ese reproche, y otros similares, se multiplicaron desde la tarde del lunes en los perfiles del PDeCAT en diferentes redes sociales. Una circunstancia qua ha tensado las relaciones entre las dos formaciones independentistas.