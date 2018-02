ERC identifica al “comando Puigdemont”: 15 personas impiden el nuevo Govern

Dentro de Esquerra Republicana se conoce a ese sector como el “comando Puigdemont”. Las fuentes de ERC consultadas por El Confidencial Digital explican que ese grupo está integrado por 13 diputados de JxCAT en el Parlament y dos ex consejeros fugados con el ex president en Bruselas: Clara Ponsatí y Lluis Puig. Todos ellos, “obcecados” en investir como sea a Puigdemont.

Madaula y Borrás, las cabecillas

Tal y como informó este diario hace dos semanas, dentro de JxCAT había 14 diputados muy próximos a Puigdemont que se negaban a los nombramientos de Jordi Turrul y de Josep Rull como candidatos a la presidencia de la Generalitat, tal y como quería la dirección del PDeCAT, con Marta Pascal al frente.

La cabeza visible de esa corriente era Elsa Artadi, entonces mano derecha del ex president y jefa de la campaña de las elecciones del 21D. La barcelonesa, no obstante, decidió negociar por su cuenta con la ejecutiva del partido y postularse como candidata. Un movimiento por el que Puigdemont se siente traicionado y que no ha sido perdonado por los que hasta entonces eran sus aliados.

El relevo de Artadi al frente del denominado “comando Puigdemont” lo han protagonizado dos diputadas, recién llegadas al Parlament al ser incluidas en las listas del ex president, y sin ninguna experiencia previa en política: Aurora Madalua y Laura Borrás.

Ambas coinciden en ser profesoras de universidad y en defender a ultranza la investidura de Puigdemont, ya sea de forma telemática o cambiando las leyes para ello. Madaula, de hecho, ha declarado que cualquier president de la Generalitat diferente a Puigdemont se convertirá, automáticamente, en el “presidente del 155”.

La historiadora, además, protagonizó un altercado con dos trabajadores de Esquerra hace dos semanas, cuando Roger Torrent suspendió el pleno de investidura: se dirigió a los despachos de los republicanos para insultarles y llamarles traidores.

“Por 15 personas, seguimos con el 155”

La actitud de estos 15 seguidores del ex president, y del propio Puigdemont, empieza a hartar a las direcciones del PDeCAT y de ERC, que temen una situación de bloqueo absoluto que fuerce nuevas elecciones generales.

En este sentido, las fuentes consultadas por ECD echan en cara al llamado “comando Puigdemont”, y al propio ex president, que no den su brazo a torcer pese a la intervención, por parte del Estado, de la autonomía de Cataluña. En este sentido, aseguran que “por 15 personas, seguimos con el 155 y sin Govern”.