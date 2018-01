ERC admite en privado que la investidura de Puigdemont es imposible

A pesar del pacto para su reelección

Desde JxCAT les han advertido de que el ex president no quiere regresar porque “es objeto de caza mayor”. Tampoco les exigen ahora que acepten el voto telemático

Junts per Catalunya y ERC alcanzaron esta semana un acuerdo para dar la presidencia del Parlament a los republicanos e investir a Carles Puigdemont. Desde Esquerra aceptaron ese pacto, pero son conscientes de que no se dan las condiciones para la reelección del ex president, tal y como admiten en privado y como se les ha transmitido también desde JxCAT.