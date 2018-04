“España es como Rusia”. La acusación que preparan PDeCAT y ERC si Sánchez no es excarcelado para la investidura

Han acordado un argumentario de respuesta conjunta

Recordarán que el gobierno de Moscú fue sancionado por la ONU por vulnerar los derechos de los presos y no cambió de criterio

A falta de tres días para el pleno de investidura de Jordi Sánchez convocado por Roger Torrent, el juez Pablo Llarena aún no se ha pronunciado sobre la petición de excarcelación del ex líder de la ANC. En el PDeCAT y en ERC no descartan cualquier escenario, pero tienen preparado un duro argumentario contra la Justicia en España y el magistrado si éste la mantiene en prisión.