Eurodiputado Puigdemont. La salida para el ex president que maneja el PDeCAT

Según ha sabido El Confidencial Digital, esa salida no es otra que situarle como cabeza de lista del partido a las próximas elecciones al Parlamento Europeo, que se celebrarán en mayo de 2019. De esa forma, el ex president de la Generalitat se convertiría en eurodiputado y podría seguir reivindicando la independencia de Cataluña en las instituciones comunitarias.

Fuentes bien situadas reconocen a este confidencial que en la antigua Convergència ya se manejaba esta opción desde hace aproximadamente dos semanas, cuando empezaba a quedar claro que Puigdemont no quería regresar de Bruselas. Ahora, una vez confirmada la noticia de su empadronamiento en un municipio belga, la “vía europea” para el ex president toma más cuerpo.

“Todo depende de él”

Sus compañeros de partido explican que el todavía candidato a la investidura “tendrá la última palabra”, ya que “solo él sabe lo que va a hacer” y, por tanto, “será él quien decida” si regresa a España para intentar volver a ser elegido president o, de lo contrario, se queda en Bruselas y sigue ejerciendo allí la política.

Los actuales eurodiputados de Convergència llevan tiempo escuchando comentarios en ese sentido, pero lo que empezó siendo casi una broma o un globo sonda empieza a ser considerado de verdad por la actual dirección del PDeCAT.

Ese debate interno ha trascendido en los últimos días, y desde otras formaciones, especialmente en Esquerra Republicana, tampoco descartan en absoluto que Marta Pascal y la actual ejecutiva de los convergentes traten de “apartar” de esta forma a Puigdemont y proponer un candidato alternativo a la investidura.

En ERC, no obstante, recuerdan que existe un pacto para investir al ex president y que, si éste no puede ser votado en el Parlament, “la siguiente opción debería ser Oriol Junqueras, como el vicepresidente legítimo que es”.

Las intenciones del PDeCAT en el caso de que el ex alcalde de Gerona no regrese a España, sin embargo, no parecen encaminadas en esa dirección, ya que manejan el nombre de hasta cuatro candidatos alternativos a Puigdemont: Elsa Artadi, Jordi Turrull, Josep Rull y Eduard Pujol.

“Cuidado” con los plenos en Estrasburgo

De confirmarse la “vía europea” para Puigdemont, y éste se convierte en eurodiputado en 2019, las fuentes consultadas recuerdan que el president podría ejercer únicamente en Bruselas, ya que de acudir a los plenos que el Parlamento Europeo celebre en Estrasburgo, se expone a ser detenido por la policía francesa.

Las autoridades del país galo ya advirtieron a Puigdemont, cuando éste preparaba un mitin en Montepellier, que sería arrestado en el mismo momento en que pusiera un pie en el país. Un aviso que cambió los planes del ex president y que podría provocar que, en caso de convertirse en eurodiputado, solo pudiera acudir al Parlamento en Bruselas.

Tanto Puigdemont como la dirección del PDeCAT son conscientes de estas limitaciones. No obstante, los ex convergentes no descartan ningún escenario y consideran que la candidatura del ex president a las europeas podría convertirse en “la mejor salida posible”.