Felipe González, a Pedro Sánchez sobre el veto a De Guindos: “Vas a hacer el ridículo”

Tal y como desveló Juanma Romero en El Confidencial, los dos líderes socialistas aprovecharon el reencuentro para analizar la situación política actual y acabar con las rencillas existentes entre ellos desde hace más de año y medio. Desde Ferraz aseguraron que Sánchez “escuchó atentamente” a González porque –han dicho- “tenemos mucho que aprender de él”.

“Vas a hacer el ridículo con el veto a De Guindos”

Pues bien. Según ha podido saber El Confidencial Digital, esa nueva actitud de Pedro Sánchez con el ex presidente del Gobierno no ha impedido que una nueva recomendación de González haya vuelto a ser ignorada por el madrileño, tal y como pasó tras las elecciones generales de junio de 2016.

Ex ministros socialistas, conocedores de la conversación entre ambos, aseguran a este diario que el Felipe González insistió a Pedro Sánchez en ese encuentro en la necesidad de cambiar de criterio respecto al veto del PSOE a la candidatura de Luis de Guindos a la vicepresidencia del Banco Central Europeo.

El secretario general, como ya se avanzó en estas líneas, lleva semanas moviéndose en Bruselas para boicotear al actual ministro de Economía de España. Una vez anunciada la candidatura de éste al BCE, el propio Sánchez confirmó que la delegación del PSOE en Bruselas la rechazaba de forma total.

Conocedor de estas maniobras y de la postura de Ferraz, González trató de advertir a Sánchez de que se equivocaba. Y fue tajante. Según las fuentes consultadas, se expresó en los siguientes términos: “Vas a hacer el ridículo en Europa con el veto a De Guindos”.

El ex presidente destacó el “riesgo” de que los socialistas españoles sean los únicos, dentro de su propio Grupo Parlamentario en Bruselas, que se opongan a la candidatura del ministro español. Algo que ya sucedió hace tres años, cuando Jean-Claude Juncker aspiraba a presidir la Comisión Europea.

Entonces, existía un parto entre populares y socialistas comunitarios, pero la delegación europea del PSOE, después de la orden de Pedro Sánchez, se descolgó en el último momento, quedándose solo dentro de su propio Grupo Parlamentario.

La situación ahora, según Felipe González, es todavía peor. Existe el agravante de que el veto del PSOE es a un candidato español: “No es normal que los socialistas portugueses le apoyen y nosotros no”, le ha dicho.

Sánchez ha hecho oídos sordos

Estas advertencias de González, sin embargo, no han surtido ningún efecto en Pedro Sánchez, que mantiene su veto a Luis de Guindos. De hecho, ha redoblado esfuerzos para que toda la delegación del PSOE en Bruselas se mantenga unida en la idea de rechazar al ministro de Economía español como nuevo vicepresidente del BCE.

En Ferraz, de hecho, se temía que las palabras de José Luis Rodríguez Zapatero, Valeriano Gómez y de Miguel Sebastián, entre otros, contra la postura oficial del partido pudieran provocar la “sublevación” de algunos eurodiputados.

Existían concretamente importantes reservas sobre lo que pudieran hacer, o incluso decir, representantes de “la vieja guardia” como Elena Valenciano y Ramón Jáuregui.

Fuentes de la delegación socialista española en la UE confirman a ECD, sin embargo, que ninguno de los dos parlamentarios se ha opuesto al veto a De Guindos y que, de hecho, todos los representantes del PSOE en Bruselas están de acuerdo en rechazar la candidatura del actual ministro de Economía.

En ese sentido, recuerdan que “la Comisión pedía a alguien más técnico que político y De Guindos no lo es. No cumple con el perfil que quieren aquí ni con el que queremos nosotros”. Además, el PSOE explica que “el PP no se ha puesto en contacto con nosotros para consensuar la candidatura y siempre dijimos que preferíamos una mujer”.

Palos a De Guindos en el Parlamento

La postura de la delegación del PSOE en Bruselas quedó bastante clara este miércoles por la tarde, cuando Luis de Guindos y el candidato irlandés Philip Lane comparecieron en la Comisión de Economía del Parlamento Europeo para pasar su primer “examen” a sus respectivas candidaturas.

El representante del PSOE en dicha Comisión, Jonás Fernández, pidió al presidente de la Comisión, el italiano Roberto Gualtieri, y también socialista, que señale en la carta que remitirá al Eurogrupo que no ve idóneo al ministro para el puesto y que reclame la elección de una mujer para el puesto vacante.

Fernández no dudó en responder a Zapatero, Fernández y Sebastián asegurando que “España merece recuperar la plaza en el Comité Ejecutivo del BCE, pero no se puede pedir patriotismo al PSOE cuando se ha lanzado la candidatura sin ningún intento de consenso”.