Fiscalía resuelve la duda: el Supremo (y no el TSJC) ordenará la detención de Puigdemont

Lo cierto es que la Fiscalía general del Estado tiene preparada la querella contra Puigdemont por un presunto delito de rebelión si declara la independencia de Cataluña.

Así lo afirmó José Manuel Maza el pasado lunes, aunque no especificó ante qué tribunal la interpondría: el Supremo o el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En principio, el órgano competente sería el catalán, ya que Puigdemont es aforado de las cortes autonómicas.

Sin embargo, fuentes de la Fiscalía afirman a El Confidencial Digital que Maza ha decidido finalmente remitir la querella al Tribunal Supremo.

El principal motivo es que el delito de rebelión por declarar la independencia de un territorio, tipificado en el código penal, “afecta a toda España y se entiende cometido en todo el territorio nacional”, según afirman las mismas fuentes a ECD.

Dudas sobre la comisión de delito

El posible delito de Puigdemont ha suscitado muchas dudas en el mundo jurídico. El código penal especifica que son reos de rebelión aquellos que se alcen pública y violentamente con varios fines, entre ellos, declarar la independencia de un territorio nacional.

El matiz de la violencia despierta recelos en los penalistas: no está claro que Puigdemont utilice métodos no pacíficos en el procès. Sin embargo, la jurisprudencia recoge varias sentencias, entre ellas, la del 23-F, en las que detalla que la violencia no es condición sine qua non para incurrir en rebelión.

Una sentencia posterior del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre el plan Ibarretxe incluyó la violencia como amenaza: los delincuentes podrían recurrir a la fuerza previsiblemente, a la vista de sus propósitos. Así lo afirma el abogado José María de Pablo.

En definitiva, para la jurisprudencia, sería necesario tener fundados elementos del futuro uso de la violencia por parte de la Generalitat para acusar a Puigdemont de un delito de rebelión.